Mohamed Ouahbi, seleccionador del combinado marroquí, prepara una sorpresa ofensiva para la afición de Marruecos en la concentración del próximo mes de noviembre, de cara a los dos enfrentamientos ante Níger en las jornadas tercera y cuarta de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Desde que Ouahbi asumió la dirección técnica, ha venido confiando en varios nombres distintos en la posición de delantero, como Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Ismael Saibari y otros, pero en ocasiones ha carecido de las características de un delantero clásico.

Según la información recibida por " Kooora ", Youssef En-Nesyri, delantero del Al Ittihad saudí, se ha ganado la admiración de Mohamed Ouahbi en el último periodo, lo que ha llevado a este último a plantearse su convocatoria durante la concentración del próximo mes de noviembre, en medio del firme deseo de mantener la exclusión de Ayoub El Kaabi.

Además del deseo de Ouahbi de apostar por un ariete que sepa estar presente en el área, lejos de la idea del falso delantero, se suma la falta de claridad sobre la situación de Soufiane Rahimi, estrella del Al Ain emiratí, hasta el momento, tras su lesión frente al Shabab Al Ahli de Dubái hace 48 horas.

En-Nesyri no ha tenido el honor de representar a la selección marroquí en ninguna ocasión desde la llegada de Mohamed Ouahbi al frente de la dirección técnica, ya que su última participación con la camiseta de Marruecos se remonta a la pasada Copa Africana de Naciones.

En-Nesyri ha disputado 13 partidos con el Al Ittihad en las distintas competiciones de la presente temporada, en los que ha marcado 7 goles y ha dado dos asistencias, teniendo en cuenta que ha anotado en 4 de los últimos 5 encuentros que ha jugado con el conjunto en la Roshn League.



