Kooora ha sabido que el portugués Carlos Queiroz, exseleccionador de Ghana, está cerca de dirigir a su quinta selección árabe en su larga trayectoria como entrenador.

Queiroz rescindió su contrato con la Federación Ghanesa de mutuo acuerdo tras la caída de resultados desde su regreso en una segunda etapa, ya que el conjunto de las "Estrellas Negras" cayó ante Costa de Marfil y Gambia en las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Una fuente cercana a Queiroz señaló, en declaraciones a Kooora, que el técnico portugués ha entrado en negociaciones serias con la Federación de Bahréin para dirigir a la selección durante el próximo periodo, de cara a la Copa Asiática 2027.

Y agregó: "Queiroz mantuvo una reunión con los responsables de la Federación de Bahréin para acordar la dirección de la selección, y el asunto podría resolverse en los próximos días".

Aunque Queiroz es el principal candidato para dirigir a la selección de Bahréin, la fuente indicó que la Federación de Bahréin se ha puesto en contacto con otros entrenadores.

La Federación de Bahréin busca un nuevo entrenador para la selección como sustituto del croata Dragan Talajić, que está cerca de ser destituido, tras la decepcionante eliminación en la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que se disputa actualmente en Arabia Saudí.

En caso de que las negociaciones de Queiroz con la selección de Bahréin lleguen a buen puerto, será la quinta etapa árabe en la trayectoria del técnico portugués, que ha dirigido a Emiratos Árabes Unidos (1998-1999), Egipto (2020-2021), Qatar (2023) y Omán (2025-2026).

Rumores sobre el Wydad

En otro orden de cosas, la fuente negó que Queiroz esté cerca de marcharse a Marruecos para dirigir al Wydad durante el próximo periodo.

Y dijo: "Queiroz no ha hablado con nadie de Marruecos durante los últimos días, y las noticias que afirman que entró en negociaciones con el Wydad o que incluso se puso en contacto de manera amistosa con alguien de allí carecen de fundamento".

Informes de prensa marroquíes habían apuntado hace dos días a que Queiroz estaba cerca de dirigir al Wydad como sustituto de su compatriota Sérgio Paulo Brito, que es objeto de duras críticas.