Exclusiva de Kooora: la verdad sobre el interés del Al-Ittihad saudí en fichar a Imam Ashour

Una fuente del Al-Ittihad reveló la verdad sobre las informaciones que circulan acerca del deseo de «El Decano» de fichar a Imam Ashour, centrocampista del Al-Ahly egipcio, durante el próximo periodo, en medio de los rumores sobre su posible traspaso a la Roshn Saudi League.

La fuente aclaró, en declaraciones exclusivas a «Kooora», que el caso de Imam Ashour vive una situación de división dentro del Al-Ittihad, entre una corriente que apoya la idea de contratarlo y otra que tiene reservas sobre cerrar el fichaje, lo que hace que el futuro del jugador siga sin estar resuelto hasta el momento.

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Los partidarios consideran que Imam Ashour podría representar una incorporación útil para el centro del campo del Al-Ittihad durante la próxima etapa, especialmente tras la lesión de Richard Ríos, pero el movimiento oficial no se planteará antes de obtener una valoración técnica del entrenador Jens Vicenc, quien determinará hasta qué punto el equipo necesita los servicios del jugador y en qué medida se adapta a sus planes.

En cambio, los detractores tienen reservas sobre el fichaje debido a lo que consideran interrogantes relacionados con el estilo de vida del jugador y su grado de preparación, además de las recientes polémicas vinculadas a él, lo que genera temores sobre su capacidad de aportar lo que se espera de él dentro del equipo.

Las repercusiones de este asunto no se detienen únicamente en el Al-Ittihad, ya que el Al-Ahly egipcio podría encontrarse ante un aprieto relacionado con el valor de mercado del jugador, ante las previsiones de que este descienda considerablemente durante el próximo periodo, algo que podría dificultar la tarea de venderlo a cambio de una contraprestación económica adecuada si el club decide prescindir de él.