Mustapha Hadji, leyenda de la selección de Marruecos, cargó duramente contra Sofyan Amrabat, jugador de Marruecos, tras la reciente crisis con el entrenador Mohamed Ouahbi, señalando que llevar la bandera marroquí es "un honor para cualquier jugador".

Amrabat había anunciado el pasado septiembre que suspendía su participación y que no estaba dispuesto a representar a la selección de Marruecos mientras Ouahbi continuara al frente del cuerpo técnico, aunque insistió en que no se había retirado del fútbol internacional.

Por su parte, Ouahbi aseguró que las declaraciones de Amrabat se debían a su escasa participación con la selección marroquí, subrayando que no podía disponer de más minutos de juego mientras no jugara con regularidad en su club.

Hadji dijo sobre la crisis, en una entrevista grabada para Kooora que se publicará más adelante, "Amrabat juega para la selección de Marruecos, que representa al país y levanta su bandera, y no juega para Mohamed Ouahbi, por lo que debe jugar bajo la dirección de cualquier entrenador".

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Y añadió, dirigiéndose a Amrabat con un mensaje: "Tú representas al país y no al entrenador, por eso no debes exigir un cambio de entrenador, ya sea Ouahbi, Regragui o cualquier otro técnico".

"Representar a Marruecos es un gran honor"

Respecto a las declaraciones posteriores del jugador del Ajax de Ámsterdam, en las que afirmó que su desacuerdo con Ouahbi no tenía nada que ver con la escasa participación en la selección, Hadji insistió en que el interés de la selección marroquí debe estar por encima de cualquier problema.

Hadji explicó: "Representar a la selección de Marruecos es un gran honor; tener la oportunidad de levantar la bandera marroquí entre 40 millones de marroquíes es algo enorme, y debe estar por encima de cualquier problema".

La leyenda marroquí coincidió con las declaraciones de Ouahbi al comentar la crisis, cuando dijo que "tu historia te da respeto, pero no te concede el privilegio de permanecer en el once titular".

Hadji continuó sus declaraciones diciendo: "Todo el respeto por lo que ha aportado Amrabat con la selección, pero eso no le da derecho a decir que un entrenador debe marcharse para que él se incorpore al equipo".

Y prosiguió, dirigiendo un mensaje contundente a Amrabat: "¿Quién eres tú para decir eso? No estás por encima de la selección, ni del entrenador, ni de la bandera marroquí; tienes que venir a la selección y jugar en silencio, aunque juegues solo un minuto, porque es un honor para ti".

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