Una fuente reveló los entresijos del traspaso de Nizar Al-Rashdan, centrocampista de la selección de Jordania, al Wydad Athletic Club marroquí, durante el actual mercado de fichajes estival.

El Wydad anunció el fichaje de Al-Rashdan en una operación a coste cero por una temporada, renovable.

La incorporación de Al-Rashdan, de 27 años, al gigante marroquí llegó apenas 6 meses después de que el jugador jordano pasara por las filas del Qatar SC catarí.

El Al-Ahly no negoció con Al-Rashdan

Una fuente cercana a las negociaciones reveló a Kooora que «a pesar de los informes de prensa que afirmaban el interés del Al-Ahly egipcio por hacerse con los servicios de Al-Rashdan, el club rojo no entabló negociaciones oficiales con el jugador».

Esto llega después de los informes que apuntaban a que Hussein Ammouta, entrenador del Al-Ahly, quería incorporar a Al-Rashdan, a quien ya había dirigido en las filas de la selección de Jordania.

Ammouta interviene para ayudar al Wydad

La fuente añadió que el portugués Tadeu Martins, agente de varios jugadores jordanos y también del entrenador Carlos Queiroz, ofreció a Al-Rashdan —a petición del jugador— a entrenadores de clubes árabes a través de algunos intermediarios, y el portugués Paulo Sérgio, entrenador del Wydad, fue uno de ellos.

Señaló que los responsables del Wydad acogieron con agrado la idea de incorporar a Al-Rashdan, especialmente tras su buen nivel con la selección de Jordania en el Mundial 2026 y su gol frente a Argelia en la fase de grupos.

La fuente continuó sus declaraciones a Kooora afirmando: «Los responsables del Wydad contactaron con Ammouta (que dirigió al equipo en dos etapas anteriores) para conocer su opinión sobre la operación, sobre todo porque también dirigió a Al-Rashdan en las filas de la selección de Jordania».

Y aunque Ammouta no se entusiasmó con la idea de incorporar a Al-Rashdan al Al-Ahly para compensar la salida del tunecino Mohamed Ali Ben Romdhane, sí aconsejó a los responsables del Wydad fichar al jugador, y también intentó acercar posturas entre ambas partes hasta que la operación se cerró.

Al-Rashdan disputó 14 partidos internacionales con la camiseta de la selección de Jordania bajo la dirección de Ammouta en el periodo comprendido entre junio de 2023 y 2024, siendo un elemento clave en el centro del campo durante la etapa del entrenador marroquí.

Contrato por una sola temporada

Y aunque Al-Rashdan cuenta con una larga trayectoria internacional (43 partidos), sus frecuentes cambios de club generaron inquietud en el Wydad.

Por esta razón, los responsables del club marroquí prefirieron firmar un contrato por un año, con opción a prórroga si el jugador ofrece un rendimiento destacado bajo la dirección de Sérgio.

A lo largo de los últimos tres años, Al-Rashdan jugó en varios clubes, pasando por el Al-Faisaly jordano, el Newroz y el Al-Zawraa iraquíes, el Emirates Club, el Al-Khaldiya bahreiní y el Qatar SC catarí, antes de recalar en la liga marroquí por la puerta del Wydad.

Cabe recordar que el Wydad cerró más de una operación destacada este verano, con el fichaje de jugadores con experiencia como Yahya Attiat-Allah, Yahya Jabrane y Ayman El Hassouni, y lo llamativo es que todas estas operaciones se produjeron como traspasos libres, sin que el club pagara ninguna cuota de traspaso.