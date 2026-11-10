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David Raya ha desvelado las divertidas ocurrencias de sus compañeros del Arsenal en el vestuario en una entrevista exclusiva con GOAL. El guardameta español no se ha mordido la lengua y ha contado desde quién tiene el peor gusto musical hasta quiénes son los más competitivos en los entrenamientos.

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Así es el vestuario del Arsenal por dentro

Raya ha ofrecido una visión poco habitual de la dinámica del vestuario del Arsenal. El portero español participó en una distendida ronda de preguntas y respuestas sobre sus compañeros de equipo.

No tuvo reparos en lanzarles alguna crítica en tono de broma junto a los elogios. A Raya le pidieron que diera nombres sobre diversos temas, desde los hábitos en las redes sociales hasta las habilidades de supervivencia.

Los más ruidosos y el peor gusto musical

Según Raya, el autobús del equipo rara vez es un lugar tranquilo cuando la plantilla viaja para jugar fuera de casa. El portero español señaló a varios compañeros que suelen hacer más ruido durante los trayectos.

«Hay unos cuantos», reveló Raya. «Diría que Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke] y Bukayo [Saka]. Juegan al Uno y siempre están gritando».

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El portero también señaló enseguida quién tiene el peor gusto musical de la plantilla. Raya no dudó en nombrar a Madueke como el peor DJ del vestuario y añadió que a su compañero «no le va a gustar».

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Competitividad en los entrenamientos y dotes culinarias

Raya también habló del alto nivel de exigencia en los entrenamientos. Señaló a su compatriota Mikel Merino como el jugador que más odia perder y apuntó que «lleva la competitividad dentro».

Merino fue también la primera elección de Raya para prepararle la cena, mientras que, en tono de broma, advirtió que no comería nada preparado por el joven Max Dowman. «Voy a decir Max Dowman porque, obviamente, es joven y todavía no tiene las habilidades necesarias», explicó Raya.

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Entre otras distinciones en tono de broma, Tommy Setford fue elegido como el que más tarda delante del espejo. Por su parte, Piero Hincapie fue señalado como el jugador que más tiempo pasa en TikTok.

Una descripción singular de Timber

Por último, a Raya le preguntaron qué compañero elegiría para sobrevivir si se quedara atrapado en un desierto. Se decantó por la inteligencia de Jurrien Timber.

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«Diría que Jurrien Timber», afirmó Raya. «Tiene esa astucia y creo que sabría sobrevivir bien».