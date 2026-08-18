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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Exclusión, sustitución temprana y enfado: ¿ha encontrado Vicing a su primera víctima en el Al-Ittihad?

Al Najma vs Al Ittihad
Al Najma
Al Ittihad
King Cup
J. Simic
J. Wissing
Arabia Saudita
Serbia
Alemania

El entrenador alemán impone sus criterios

Parece que el alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, ha encontrado a su primera víctima en el equipo, con el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, tras su tercer partido con el conjunto.

El Al-Ittihad visitó al Al-Najma, este martes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Buraida, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

En el minuto 26, Wissing sorprendió a todos al decidir sacar del campo a su defensa serbio Jan-Carlo Simić, para dar entrada en su lugar al lateral derecho Ahmed Al-Julaidan.

Los usuarios de las redes sociales difundieron una imagen que mostraba al defensa serbio dirigiéndose directamente a los vestuarios, en señal de su enfado por su sustitución temprana.

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Al Ittihad
ITT

Simić no ha vivido su mejor etapa desde la llegada de Wissing al estadio Al-Inmaa, ya que el técnico alemán ha optado por emplearlo en la posición de lateral derecho, pese a que su especialidad principal es la de central.

Y aunque fue titular en el partido ante el Al-Jazira emiratí, en la repesca de la Liga de Campeones de Asia Elite, Wissing lo sustituyó en la segunda parte, antes de dejarlo fuera de la convocatoria del equipo en el partido ante el Al-Khaleej en la primera jornada de la Roshn League.

El jugador de 21 años se encuentra en una situación difícil, sobre todo porque no ha ofrecido nada que juegue a su favor desde su llegada al Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes invernal, procedente del Anderlecht belga.

Desde entonces, Simić solo ha disputado 17 partidos con el Al-Ittihad, en los que no ha logrado marcar ningún gol, mientras que ha dado una única asistencia.

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