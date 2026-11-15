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Egipto recibió un nuevo golpe antes del esperado duelo ante Malaui en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, después de que se decidiera excluir a una de sus principales figuras de la expedición faraónica rumbo a Lilongüe, debido a que no ha completado su recuperación de la lesión, en una medida que obliga al cuerpo técnico a reorganizar sus piezas defensivas antes de un encuentro que podría suponer el billete de la clasificación anticipada a la fase final continental.

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La delegación de la selección egipcia partió este domingo a bordo de un avión privado rumbo a Lilongüe, capital de Malaui, de cara a disputar el encuentro de la cuarta jornada de la fase de clasificación, previsto para las tres de la tarde del próximo martes.

Los jugadores de Egipto habían realizado un entrenamiento matinal antes de dirigirse al aeropuerto, con el fin de dar los últimos retoques a los preparativos del partido. La delegación llegará a Malaui a las diez de la noche, hora de El Cairo.

La novedad más destacada dentro de la concentración de la selección de Egipto fue la exclusión del defensa Mohamed Abdelmonem de la lista para el partido, después de que el cuerpo técnico dirigido por Aly Maher decidiera no arriesgar con su participación, ante la persistencia de su lesión y al no haber alcanzado la puesta a punto física requerida.

El técnico de Egipto prefirió mantener al jugador, de 27 años, en Egipto para completar su programa de tratamiento, en coordinación con el médico de la selección Mohamed Abu El Ela, en lugar de viajar con la delegación a Malaui, con la esperanza de tenerlo disponible para la próxima fase.

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El defensa del Niza francés había sufrido una rotura en el músculo isquiotibial durante su participación con su club, antes de incorporarse a la concentración de la selección egipcia durante el actual parón internacional, para continuar el tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de Egipto.

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Pese a su incorporación a la concentración, la lesión le impidió llegar al próximo encuentro, por lo que el cuerpo técnico decidió concederle el tiempo suficiente para recuperarse y evitar un agravamiento de la lesión por un regreso precipitado a los terrenos de juego.

La ausencia de Abdelmonem representa una pérdida para las opciones del cuerpo técnico en el plano defensivo, especialmente porque el jugador cuenta con una importante experiencia internacional. No obstante, preservar su integridad física parece ser una prioridad ante la importancia de la próxima fase.

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Posible alineación de la selección de Egipto ante Malaui

En un contexto relacionado, el periodista Ahmed Shobier, exportero del Al Ahly y de la selección egipcia, reveló algunas de sus previsiones sobre los posibles cambios en la alineación de Egipto durante el encuentro ante Malaui.

Shobier consideró probable que Aly Maher se apoye en la dupla del centro del campo formada por Marwan Attia y Mohanad Lasheen, con un cambio en la zona medular a costa de Ahmed Sayed Zizo.

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Shobier declaró: «Aly Maher, en el próximo partido de Egipto ante Malaui, es posible que recurra a Marwan Attia junto a Mohanad Lasheen. Me dirás, ¿a costa de quién entra Marwan? Te diré que, desde mi punto de vista, a costa de Zizo».

Y añadió sobre las opciones ofensivas: «Trezeguet puede jugar desde el inicio del partido, y aunque en el partido anterior no estuvo en su mejor momento, sigue siendo un jugador muy importante en nuestra selección nacional».

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Estas previsiones llegan ante el deseo del cuerpo técnico de mantener el equilibrio entre la faceta defensiva y la ofensiva, aprovechando el buen estado de forma que mostró la selección en el partido anterior.

La manita de El Cairo acerca a Egipto a la clasificación

La selección de Egipto afronta el encuentro del martes con la moral alta, tras haber logrado una amplia victoria sobre Malaui por cinco goles a cero, en el choque que enfrentó a ambas selecciones el pasado viernes en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la fase de clasificación.

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Egipto ofreció una exhibición sólida durante el partido, con la que reforzó su posición en la cabeza del Grupo 2 y elevó su cuenta a 7 puntos, igualado con la selección de Angola, que cuenta con los mismos puntos, pero queda por detrás por diferencia de goles.

Este resultado coincidió con la victoria de Angola sobre Sudán del Sur por dos goles a cero, en un partido que la selección angoleña resolvió durante el tiempo añadido, para continuar la persecución de Egipto por el liderato del grupo.

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Tras el final de la tercera jornada, la selección de Egipto ocupa el primer puesto con 7 puntos, por delante de Angola por diferencia de goles, mientras que la selección de Malaui es tercera con 3 puntos, y Sudán del Sur cierra la clasificación sin ningún punto.

Las cifras ofensivas y defensivas de Egipto resultan llamativas hasta el momento, después de que la selección haya marcado 10 goles en sus tres primeros partidos, sin que su portería haya encajado ningún gol, situando su diferencia de goles en (+10), frente a los (+4) de la selección de Angola.

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El escenario de una clasificación anticipada aguarda a la selección de Egipto

La importancia del encuentro ante Malaui no se limita a sumar los tres puntos, ya que su resultado podría otorgar a la selección de Egipto el billete de clasificación anticipada a la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, a falta de dos jornadas para el final de la clasificación.

Egipto necesita vencer a Malaui como visitante, al mismo tiempo que Angola gane a Sudán del Sur, en el otro encuentro previsto para el martes, para que ambas selecciones sellen oficialmente su clasificación al torneo continental.

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En caso de que se cumpla este escenario, la cuenta tanto de Egipto como de Angola subiría a 10 puntos, mientras que las selecciones de Malaui y Sudán del Sur no podrían alcanzar ese registro, ni siquiera en caso de ganar sus dos partidos restantes.

De ese modo, las selecciones de Egipto y Angola asegurarían el pase a la fase final, y la pugna durante las dos últimas jornadas se convertiría en una competición directa por el liderato del Grupo 2, una vez logrado ya el objetivo de la clasificación.

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Aly Maher aspira a capitalizar la gran superioridad que Egipto logró en el encuentro de El Cairo y a repetir el resultado positivo lejos de casa, pese a la ausencia de Mohamed Abdelmonem, para que la selección egipcia selle su clasificación de forma anticipada y continúe su camino hacia la recuperación del título continental.