El periodista saudí Walid Al-Farraj lanzó una sorpresa de alto calibre, tras revelar la posibilidad de que fracasen los sueños del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, en el club de la capital.

Al-Farraj dijo en declaraciones a través de su programa "Rotana Sport con Walid", en el canal "Rotana Khalijia": "No creo que el Fondo de Inversión Pública saudí adquiera nuevos clubes tras finalizar su propiedad sobre los cuatro grandes clubes".

Y añadió: "Puede que el Fondo de Inversión salga de la propiedad del Al-Hilal y de otros dos clubes, y se quede con un solo club, y preveo que sea el Al-Nassr, pues podría seguir siendo el club de su propiedad, si no le encuentran un inversor".

Esto sucede a pesar de la existencia de numerosos informes que revelaron una alianza inversora, que incluye a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que desea adquirir la propiedad del club Al-Nassr durante el próximo periodo.

El Ministerio de Deportes saudí había anunciado, ayer miércoles, el traspaso de su porcentaje de propiedad en los cuatro grandes clubes (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli), que asciende al 25%, al Fondo de Inversión Pública saudí.

Según lo que revelaron informes periodísticos, este es el segundo paso en el proceso de privatización de los clubes saudíes, ya que se espera que su propiedad pase por completo al sector privado durante el próximo periodo.

Cabe recordar que el Al-Hilal es el único club de entre los cuatro grandes que ha salido del paraguas del Fondo de Inversión Pública saudí, con expectativas de que los otros tres clubes le sigan durante el próximo periodo.

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