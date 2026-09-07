Danilho Doekhi causó sensación el lunes por la noche en la Lazio. El exjugador del Ajax fue importante en la victoria por 1-2 sobre el Udinese y, tras el partido, recibió muchos elogios de los aficionados italianos, que en X lo describieron, entre otras cosas, como “un muro”. “Ya es un fichaje top”, se lee.

Doekhi llegó el pasado verano a la Lazio como agente libre procedente del Union Berlin y se ha hecho notar rápidamente en Roma. El central de 28 años está recibiendo numerosos elogios tras su actuación en Udine: “Otro excelente partido de Doekhi”, escribió un aficionado.

Su manera de defender también está causando impresión. “¿Me equivoco o este Doekhi es un marcador bastante fuerte? Buena lectura posicional, fuerte a la hora de interpretar situaciones defensivas y mucho poderío físico”, dice una de las reacciones, mientras que otro aficionado también pone el foco en otro exjugador del Ajax: “Doekhi perfecto, Kenneth Taylor Prime”.

Doekhi no se limitó ante el Udinese a sus tareas defensivas. A diez minutos del final, Kenneth Taylor lo encontró en la izquierda, tras lo cual el central puso un excelente centro para el ex del AZ Albert Gudmundsson, que de cabeza firmó el decisivo 1-2. Un aficionado no dejó pasar la oportunidad de lanzar una pulla al lateral derecho Manuel Lazzari: “Doekhi pone mejores centros que Lazzari”.

Hasta entonces, la Lazio lo había pasado mal durante mucho tiempo en Udine. Poco después del descanso, el Udinese se adelantó cuando Jesper Karlström mandó el balón a la red entre las piernas del portero. Davide Frattesi devolvió después la igualdad al equipo de Gennaro Gattuso tras una jugada en la que Taylor también tuvo un papel importante.

Taylor recogió el balón de Tijjani Noslin, que había entrado desde el banquillo, y habilitó a Mattia Zaccagni, cuyo centro permitió a Frattesi marcar el 1-1. También en el gol de la victoria el exjugador del Ajax estuvo en el origen de la jugada al dejar solo a Doekhi, cuyo centro acabó en Gudmundsson.

Taylor también está causando cada vez más impresión entre la afición italiana. “Kenneth Taylor es un superjugador”, escribió un aficionado, mientras que otro habló de “intensidad y calidad infinitas”. Otro más considera que Taylor “se adueñó del centro del campo” y recuperó muchos balones.

Las actuaciones de ambos neerlandeses están contribuyendo al inicio perfecto de la Lazio en la Serie A. El conjunto romano suma nueve puntos tras tres partidos y ocupa la tercera plaza, mientras que también su vecino AS Roma y el vigente campeón Inter siguen sin perder puntos.