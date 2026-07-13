El Real Madrid prepara todas sus categorías para el inicio de las competiciones.

Mientras el primer equipo se ejercita por primera vez bajo la dirección de José Mourinho en su segunda etapa, el club ha recibido una noticia importante sobre el filial, según informa el diario AS.

La Federación Española de Fútbol confirmó el lunes la inscripción del Real Madrid «C» en Segunda División, junto al resto de equipos no profesionales del club.

El equipo jugará en el Grupo I, a la espera de la distribución final.

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El plazo de inscripción finaliza el 15 de julio y la liga arrancará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre.

El filial descendió la temporada pasada a Tercera tras perder la eliminatoria de permanencia contra el Estepona.

No obstante, el descenso administrativo de Tarazona y Arentero a Segunda por impagos permitió la inscripción de dos equipos más, entre ellos el filial madridista.

Además, se inscriben el Castilla (Primera División), el Real Madrid «B» (Primera femenina) y los equipos juveniles (Segunda y Primera).

El Castilla “B”, que ocupó la otra plaza libre, se inscribió en la Cuarta División.

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