Everton volvió a la victoria con un buen primer tiempo de James Rodríguez

se reencontró con su fútbol ofensivo y volvió a conectar a sus hombres de ataque para ser arrollador, sin embargo sus serios fallos en defensa le complicaron un partido que parecía tener definido en los primeros 45 minutos.

James Rodríguez volvió a ser importante para los Toffees, esta vez como organizador de juego y repartidor de balones en una mini sociedad con Digne que rindió lo suficiente como para poner al por delante en el marcador y cerrar la primera mitad con el ánimo por lo alto.

James fue efectivo con los pases rastreros, se le vio sacrificio en recuperación y tuvo un primer tiempo con excelentes estadísticas, siendo el socio de todos sus compañeros y clarificando al abrir las bandas para crearle pasillos de fácil transito a los volantes.

La segunda mitad le costó a la visita, que perdió la pelota desde muy temprano y se dejó meter en su área, mientras que el apretaba para buscar el empate, allí se hizo importante Yerry Mina que se convirtió en el bastión de una defensa que sufre en exceso cuando el rival ataca de frente y que sigue sin dar las garantías suficientes como para respaldar el buen trabajo que hace el equipo en ataque.

