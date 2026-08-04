El periodista Ahmed Shobeir reveló las últimas novedades del mercado de fichajes dentro del club Al Ahly, aclarando la verdad sobre las ofertas que recibieron el dúo formado por Mostafa Shobeir e Imam Ashour durante el actual periodo de transferencias veraniego. También repasó la postura del club respecto a la renovación de los contratos de varios de sus jugadores, además de las últimas novedades relacionadas con los que abandonan el equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Mostafa Shobeir está ligado a Al Ahly con un contrato que se extiende hasta el verano de 2027, mientras que el contrato de Imam Ashour se prolonga hasta el verano de 2028. Ahmed Shobeir señaló, durante sus declaraciones radiofónicas, que Mostafa recibió en los últimos días dos ofertas europeas, la primera del Nordsjælland danés.

Ahmed Shobeir explicó: «Se puso en contacto conmigo Hossam El Zanaty, director deportivo del Nordsjælland, y le comuniqué que no me inmiscuyo en este tipo de asuntos. Luego me pidió conocer la contraprestación económica requerida para vender a Mostafa Shobeir, pero le dije que no la conocía».

Y añadió: «Le pedí que se pusiera en contacto con Essam Serag, y efectivamente hubo una conversación entre ambos clubes. Y debido a que esta temporada es la última del contrato de Mostafa Shobeir en lo que respecta al club danés, presentaron una oferta por valor de un millón de dólares, sobre todo porque necesitan al portero de forma urgente después de que la temporada haya arrancado para ellos, pero Al Ahly les comunicó que se olvidaran del asunto por completo, y que la salida de Mostafa Shobeir por esa cifra no está sobre la mesa, e incluso si se duplicara la contraprestación, el jugador no estaría disponible para la venta».

Y continuó: «La segunda oferta llegó del Slavia de Praga checo, donde habló conmigo el agente del club, y también le comuniqué la necesidad de contactar con los responsables de Al Ahly, pero el asunto terminó rápidamente después de que el club confirmara que no existe ninguna intención de desprenderse del portero».

Shobeir señaló que el club checo intentó convencer al jugador de la transferencia, basándose en su participación en ocho partidos de la Liga de Campeones de Europa, pero recalcó que él no se inmiscuye en las negociaciones de Mostafa Shobeir, añadiendo que el portero firmó recientemente con una agencia de representación española, considerando que este paso se enmarca dentro de la planificación de su futuro profesional.

Oferta turca por Ashour y un mensaje claro de Al Ahly

Shobeir abordó la situación de Imam Ashour, afirmando: «Le llegó al jugador una oferta de uno de los clubes turcos por valor de 3,5 millones de dólares, y podría haber ascendido a 4 o incluso 5 millones de dólares, pero Al Ahly rechazó la oferta de forma rotunda».

Explicó que el club se aferra a la continuidad del jugador, aprovechando la solidez de su posición contractual, ya que el contrato de Imam Ashour todavía se extiende dos temporadas adicionales. Y añadió: «Al Ahly hizo llegar un mensaje claro a Imam Ashour de que es un jugador importante y que lo necesita, y el jugador valoró eso enormemente».

Shobeir señaló que la familia de Imam Ashour prefiere que se quede en Egipto, especialmente tras su anterior experiencia en la liga danesa, que no fue exitosa debido a la dificultad de adaptarse al idioma y al ambiente allí, subrayando que el expediente todavía está en discusión, pero que ya está cerca de resolverse.

Al Ahly intensifica las negociaciones para renovar los contratos del cuarteto

Shobeir reveló que la directiva de Al Ahly intensificó sus negociaciones con cuatro de los jugadores más destacados del equipo, que son Imam Ashour, Mostafa Shobeir, Mohamed Hany y Yasser Ibrahim, con el fin de cerrar los expedientes de renovación de sus contratos antes de que la expedición del equipo viaje a España el próximo jueves.

Shobeir confirmó que el aspecto positivo reside en que los cuatro jugadores acogen favorablemente la renovación de sus contratos con el club, añadiendo: «La visión se ha vuelto mucho más clara en comparación con lo que era antes del Mundial, porque las negociaciones han entrado en una fase seria, y el cuarteto ha pasado a estar dentro de la primera categoría en Al Ahly».

Y recalcó: «Hay dos jugadores del cuarteto que están muy cerca de firmar los contratos de renovación, y sería posible cerrar todo hoy o mañana, pero la falta de tiempo representa un desafío, sobre todo porque la expedición del equipo partirá hacia España durante el periodo del 6 al 20 de agosto».

Shobeir zanja la situación de los que abandonan Al Ahly

Shobeir habló también sobre la lista de jugadores candidatos a abandonar Al Ahly, aclarando que Ahmed Eid, Mohamed Magdy Afsha, Ahmed Reda y El Sayeh están cerca de continuar con el equipo, asegurando que el porcentaje de permanencia supera el 90%.

En contrapartida, señaló la existencia de una intención dentro del club de que se marche Mohamed Sherif, a pesar del buen nivel que ofreció durante el periodo de preparación. Asimismo, confirmó que Omar Kamal Abdel Wahed quedó fuera de los planes del equipo, y se le dieron las gracias, indicando que su experiencia con Al Ahly no fue afortunada.

Y añadió que Reda Slim está cerca de trasladarse a uno de los clubes FAR de Rabat de Marruecos o Al Masry de Port Said, mientras que Al Ahly trabaja para alcanzar un acuerdo definitivo con Mohamed El Dawy «Cristo».

Cerró sus declaraciones revelando que Mohamed Ali Ben Romdhane quedó fuera de la lista de Al Ahly, apuntando que el presidente del club catarí Al Shamal anunció la finalización de todos los trámites relativos a la contratación del jugador, de cara a su incorporación oficial a las filas del equipo.