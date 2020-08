Europa League: El reto que puede coronar al Getafe de Bordalás

El conjunto azulón se aferra a sus opciones en la Europa League para que el proyecto que dirige Bordalás siga haciendo historia.

El estaba firmando una temporada histórica hasta el parón por el coronavirus pero la pausa en no sentó bien al equipo de José Bordalás, que se quedó fuera de competiciones europeas, pero aún mantiene vivo el sueño de pelear por la UEFA .

Los azulones tienen que verse las caras con el subcampeón de la Serie A, un Inter que se ha convertido en esta temporada en uno de los equipos más temibles de Europa y que ve en el torneo continental una forma de volver a levantar un título. Enfrente, un Getafe que es todo corazón e ilusión.

Bordalás en busca de la consagración internacional

El entrenador se ha convertido en uno de los mejores entrenadores de . Llegó con un Getafe en Segunda y en sólo dos años lo devolvió a Europa, donde no entró de invitado y sí para dar guerra. El estilo de su equipo ha polarizado a aficionados y crítica. Un Getafe agresivo sí pero en el buen sentido, ordenado, que no concede nada y que es implacable arriba. Los resultados están con él por más que se intente distorsionar la realidad o hacer acusaciones infundadas.

La eliminatoria de dieciseisavos ante el sirvió para que Europa terminara de conocer a este equipo de autor en el que José Bordarlás está recogiendo el fruto a su trabajo de décadas en los banquillos del fútbol modesto de España.

Jaime Mata y la oda a los currantes del fútbol español

El delantero llegó a la élite del fútbol casi a los 30 años pero su buen hacer en Getafe le valió incluso para ser citado con la Selección Española. Es sólo un ejemplo más de los muchos que hay en la plantilla de un Getafe que se construye año a año con los descartes de otros equipos que se convierten en estrellas en el Coliseum Alfonso Pérez. Ángel, Jorge Molina, David Soria o Damián Suárez son otros de los ejemplos. Un equipo de "obreros del fútbol" que sueña con la mas alto en Europa.

Un bloque que cree sin fisuras en su líder

El Getafe perdió a Deyverson y Kenedy para la Europa League al no prolongar sus respectivas cesiones. No obstante, Bordalás contará con el núcleo del equipo que ha ido esculpiendo durante los últimos tres años. No deberá diferir su alineación de la que forme con David Soria en portería; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Olivera en defensa, Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella en la medular y Ángel y Jaime Mata en ataque.