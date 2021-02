Europa 3 - España 2, el balance de los representantes de LaLiga en los torneos internacionales

Después de dos pasos en falso en la Champions League y uno en la Europa League, el Granada y el Villarreal mejoraron la imagen fútbol español.

La primera previa, según los expertos de un fútbol que disfruta siendo impredecible: el PSG no viene bien, ni siquiera es líder en la Ligue 1 y en el juego no estarán Neymar y Di María. El resultado: victoria del equipo francés por 1 a 4 en el Camp Nou. La segunda previa, según los analistas de un fútbol que borra lógicas: el Borussia Dortmund no viene bien, está sexto en la Bundesliga y el Sevilla, encima, es favorito porque se está luciendo en cada uno de sus últimos encuentros. El resultado: victoria del equipo alemán por 2 a 3 en el Ramón Sánchez Pizjuán. La semana de Champions League para los equipos españoles terminó con balance muy negativo. Y la jornada de la Europa League no mejoró demasiado el performance de los representantes de LaLiga.

Europa 3- España 2. Así terminó el partido que se jugó desde el martes hasta el jueves. El desglose: Barcelona 1-4 PSG, Sevilla 2-3 Borussia Dortmund, Real Sociedad 0-4 Manchester United, Granada 2–0 Nápoles y Salzburgo 0-2 Villarreal. ¿Golpe importante para el fútbol español? ¿Las derrotas abren debates que parecían estar cerrados? ¿LaLiga, en la actual temporada, perdió peso en el continente? ¿Es el anuncio de otra crisis cercana? ¿O sólo fue una semana negativa que no debería encender alarmas?

El resumen de los cinco partidos sorprende también por los goles recibidos: 11 en los tres primeros juegos (Barcelona, Sevilla y Real Sociedad). Otro detalle -no menor- en este primer balance internacional del 2021: de los cinco conjuntos españoles que compitieron en los últimos tres días, cuatro jugaron de local…

Los próximos compromisos españoles en Europa

Martes 23 de febrero: Atlético de Madrid vs. Chelsea

Miércoles 24 de febrero: Atalanta vs. Real Madrid

Jueves 25 de febrero: Nápoles vs. Granada

Jueves 25 de febrero: Villarreal vs. Salzburgo

Jueves 25 de febrero: Manchester United vs. Real Sociedad