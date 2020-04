Eto'o y Drogba explotan por el coronavirus: "Hijos de p... los africanos no somos cobayas"

Médicos franceses propone experimentos en África por el Covid-2019 y algunos futbolistas estallan en su contra

Un intercambio de opiniones entre médicos franceses ha desatado la furiosa reacción de varias estrellas del fútbol africano. El diálogo entre Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de Paris y Camille Locht, director de investigación en el Inserm, instituto de la salud y la investigación médica francés, en la cadena LCI, teorizaba acerca de si no debería llevarse a cabo "un estudio en África donde no tienen mascarillas, ni tratamientos ni reanimación" porque "se hace en estudios en el caso del SIDA donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección".

Declaraciones que, obviamente, han indignado a muchos futbolistas africanos. El primero, el senegalés Demba Ba, ex del , que replicó así: "Bienvenidos a occidente donde el blanco se cree tan superior que el racismo y la debilidad se convierten en una banalidad. Es hora de levantarse", aseguró el delantero. Otro de los que respondió con dureza fue Samuel Eto'o, ex del FC e internacional camerunés, que calificó de "hijos de puta" a Mira y Locht por proponer experimientos en África en busca de la cura del Covid-19.

Por su parte, Didier Drogba, ex del y leyenda del fútbol en Costa de Marfil, no insultó pero fue tajante: "Es totalmente inconcebible que tengamos que advertir de esto. África no es un laboratorio. Estas declaraciones son denigrantes, falsas y realmente racistas. Ayuden a salvar África del coronavirus. ¡No quiera usar a los africanos como cobayas! Es asqueroso", sentenció.