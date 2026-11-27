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Ethan, hermano menor de Kylian Mbappe, ha ampliado dos años su contrato con el Lille y seguirá en el club de la Ligue 1 hasta 2029. El jugador de 19 años, cuyo anterior contrato vencía al final de la temporada, ha agradecido al club que le apoyara durante sus lesiones, días después de ser clave en la victoria ante el Bayern de Múnich.

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Ethan seguirá en el Lille

El Lille confirmó la noticia el viernes en un comunicado oficial y anunció que el internacional francés sub-21 había ampliado su contrato dos temporadas. El anterior contrato de Ethan Mbappe vencía al término de la presente campaña.

El delantero llegó al Lille en el verano de 2024 tras formarse en la cantera del Paris Saint-Germain, donde debutó con el primer equipo a los 16 años. Firmó su primer contrato profesional con el Lille el 4 de julio de 2024, el mismo verano en que su hermano dejó el PSG para fichar por el Real Madrid.

«Nunca me fallaron»

Ethan agradeció al Lille el apoyo recibido durante sus lesiones. «Renovar es una gran satisfacción y un gran motivo de orgullo para mí», afirmó. «Estoy muy contento de continuar esta aventura con el LOSC. Espero seguir viviendo buenos momentos, como el que acabamos de disfrutar contra el Bayern de Múnich.

«Estoy muy agradecido al LOSC, que siempre me ha apoyado y nunca me ha fallado, incluso durante mis lesiones. Aquí estoy prosperando, en un entorno muy bueno para desarrollarme. Estoy muy contento. Ahora aspiro a seguir desarrollándome y progresando, y espero ganar títulos con el club».

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Letang elogia su «inmenso» potencial

El presidente del Lille, Olivier Letang, también elogió la evolución del joven. «En estos dos años con nosotros, Ethan ha dado pasos importantes en su progresión que hoy lo convierten en uno de los motores de nuestra plantilla y de nuestro ataque», afirmó. «Sé que su potencial sigue siendo inmenso y que progresará mucho más dentro de nuestra familia».

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Ethan suma dos goles y tres asistencias en 12 partidos esta temporada. En la victoria del miércoles por 2-1 ante el Bayern en la Champions League, un disparo suyo dio en el poste y Aleksandar Pavlovic introdujo el rechace en su propia portería para marcar el gol decisivo.

El siguiente reto: Le Mans

Ethan y el Lille, tercero en la Ligue 1, se centran ahora en la visita de este fin de semana a Le Mans. El entrenador del Lille, Davide Ancelotti, elogió a su equipo tras la victoria ante el Bayern .

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Ancelotti dijo la semana pasada que le gustaría contar con Ethan «durante mucho tiempo», y el italiano ha visto cumplido su deseo.