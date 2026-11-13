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Harry Kane ha inscrito oficialmente su nombre en los libros de historia como el futbolista con más partidos disputados con Inglaterra, tras superar a Peter Shilton en la victoria por 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones. El capitán de Inglaterra celebró el hito como acostumbra: marcó el gol de la victoria de penalti en una noche marcada por la nostalgia, la admiración por el veterano Luka Modric y las ambiciones de futuro.

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Una noche histórica en Wembley

Kane superó el récord de Shilton al disputar su partido número 126 con la selección masculina de Inglaterra. El hito se celebró por todo lo alto en el estadio de Wembley, donde el delantero transformó un penalti decisivo para asegurar una victoria por 2-1 ante la Croacia de Slaven Bilic. Antes del inicio, la afición local desplegó un enorme tifo en su honor, preludio de una noche memorable.

Los actos previos al partido incluyeron varios homenajes especiales para conmemorar la ocasión. Shilton entregó personalmente a Kane un escudo dorado de Inglaterra, mientras que el príncipe de Gales le entregó una camiseta conmemorativa enmarcada. Luka Modric, también exjugador del Tottenham, le hizo entrega de un regalo en nombre de la federación croata, antes de que Kane mostrara su Balón de Oro recientemente conquistado a la eufórica afición de Wembley.

La inspiración de una leyenda

Al reflexionar sobre su logro, Kane destacó a Modric, de 41 años, como una de sus principales fuentes de motivación. Ver al veterano centrocampista entrar como suplente en la segunda parte reforzó el deseo del capitán de Inglaterra de prolongar su propia carrera.

«Es una inspiración para muchos de nosotros», dijo Kane, de 33 años, sobre el centrocampista del AC Milan. «Es un jugador increíble, pero también una gran persona que se ha cuidado, un gran profesional. Que siga jugando a los 41 años y a este nivel es fruto de todo su trabajo y de su mentalidad.

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»Eso me inspira a superar mis límites. Creo que hay que seguir adelante para ver hasta dónde te llevan el cuerpo y la mentalidad. Cada trayectoria es diferente, desde luego. Pero mientras pueda ayudar a la selección y sienta que rindo al máximo nivel, seguiré aquí tanto tiempo como pueda. Habrá que esperar para ver si eso es hasta los 40 años o no, pero ahora mismo disfruto de cada momento».

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Con la vista puesta en el gran objetivo

Aunque sigue sumando reconocimientos individuales, la prioridad de Kane continúa siendo el éxito colectivo. Con Inglaterra como una de las anfitrionas de la Eurocopa de 2028, el delantero está decidido a llevar a su selección a conquistar en casa un gran título que se le resiste desde hace tiempo.

«Creo que la afición enloquecería aún más si ganamos la Eurocopa de 2028, y eso me inspira, sin duda», admitió Kane. «Sé que, si ganamos un gran torneo, que es mi objetivo principal y mi mayor sueño con Inglaterra, la celebración será algo especial de presenciar, no solo en el estadio, sino en todo el país. No creo que necesite más motivación para conseguirlo, pero sería increíble si lo logramos».

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Sobre los homenajes previos al partido, Kane añadió: «Fue increíble. Gracias a todos los que lo organizaron aquí, en la FA: a las personas implicadas, por la ceremonia, y gracias también a la federación croata por su regalo.

»Supongo que fue un momento especial. Han sido unas semanas de locura, pero creo que fue un momento importante en la historia de nuestra selección. Hay que disfrutar de estos momentos. Pero, como dije antes de estas ocasiones, uno se siente mucho mejor cuando gana. Ahora puedo respirar y disfrutar de toda la noche».

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El camino hacia la Eurocopa de 2028

El penalti de Kane que dio la victoria ante Croacia demuestra que conserva su eficacia de cara a portería, un recurso vital para una plantilla que combina el potencial de los jóvenes con la experiencia de los veteranos. Su compromiso de prolongar su carrera supondrá un gran impulso para la selección.

Mientras Inglaterra continúa su participación en la Liga de Naciones, el objetivo a largo plazo irá centrándose poco a poco en construir un equipo capaz de conquistar el título continental. Gestionar los minutos de Kane durante los próximos años será esencial para garantizar que su rendimiento de talla mundial pueda llevar finalmente a Inglaterra a conseguir ese ansiado trofeo.