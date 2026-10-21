El director deportivo del Olympique de Lyon, Matthieu Louis-Jean, reveló la verdad sobre la negociación con el francés Karim Benzema, exestrella del Al-Hilal saudí, para ficharlo el pasado verano.

Karim Benzema no ha perdido la esperanza de regresar a sus raíces, pues la idea de vestir la camiseta del Olympique de Lyon sigue rondando al delantero francés, pese a haber cumplido 38 años y a encontrarse alejado de los terrenos de juego y sin club, tras la rescisión de su contrato con el Al-Hilal saudí.

Karim Djaziri, exagente de Benzema, reveló que el regreso a Lyon representa un viejo deseo de la estrella francesa, y afirmó que su vinculación con Arabia Saudí impidió que se concretara el pasado verano.

Por su parte, el director deportivo del Olympique de Lyon, Matthieu Louis-Jean, declaró que el regreso de Karim Benzema no era posible en absoluto, pese a los rumores que circularon el pasado verano.

Según el sitio web «tribuna», dijo: «¿Benzema? ¿Estuvo cerca? No, no estuvo cerca de ocurrir».

Y concluyó: «Por supuesto, igual que tú, escuché lo que se dijo en las redes sociales. Sé que hay un problema relacionado con la rescisión de su contrato en Arabia Saudí, pero no, fue más ruido que realidad. No creo que fuera posible de todos modos».

El delantero francés, de 38 años, es ahora agente libre, tras rescindir su contrato con el Al-Hilal a finales del pasado mes de agosto, y su regreso a Europa se considera poco probable debido a su acuerdo promocional con la Liga saudí hasta el año 2030.