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Las declaraciones de Raphinha, durante la ceremonia de renovación de su contrato con el Barcelona hasta el año 2030, generaron una gran polémica en Brasil.

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Raphinha confirmó que había hablado con Carlo Ancelotti, entrenador de la Canarinha, para gestionar con cautela los minutos de su participación durante el actual parón internacional, en el que la selección de Brasil disputa dos partidos amistosos ante Japón y Singapur, con el fin de evitar sufrir una cuarta lesión consecutiva durante uno de los parones por partidos internacionales.

Estas palabras no fueron del agrado de un gran número de aficionados de la selección brasileña, y durante los últimos días, desde su llegada a la concentración de la selección de su país, Raphinha fue objeto de duras críticas, a pesar de que se sometió a una pequeña intervención quirúrgica en el oído, que no fue algo excepcional ni grave, para poder estar aquí.

El diario Sport informó de que Raphinha ofreció una rueda de prensa este viernes, en la que no pudo contener sus emociones y estuvo a punto de llorar mientras aclaraba lo que había querido decir con sus declaraciones de la semana pasada.

El astro del Barça dijo: "Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección, siempre tuve claro mi deseo de estar aquí. Nunca renuncié a la selección brasileña, y siempre di todo lo que estuvo en mi mano para estar presente".

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Y añadió: "A veces no pude unirme a la selección, pero siempre hice todo lo que estuvo en mi mano para estar aquí y vestir la camiseta de la selección brasileña. Para mí, eso siempre fue un honor y un privilegio, y lo seguirá siendo siempre. Esto no cambiará, independientemente del tiempo que pase aquí".

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Y prosiguió: "En aquel momento, cuando me hicieron la pregunta y la respondí, pensé que había sido claro con lo que quería decir, o al menos así me lo pareció en mi cabeza. Teniendo en cuenta todo lo que he pasado durante las tres últimas convocatorias con la selección, tras sufrir casi tres lesiones en la misma zona de la pierna, lo que quería decir simplemente es que debo cuidarme".

Y recalcó: "Está claro que no quiero volver a lesionarme. Quiero estar disponible para participar, no solo con la selección nacional, sino también con el Barcelona".

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Y agregó el delantero, que se mostró muy afectado: "Por desgracia, cuando no estamos en buena forma física, no podemos jugar aquí ni con el club".

Y señaló: "También dije que, si mi estado físico me lo permite, siempre daré lo mejor de mí. Y cuando sienta que ya no soy capaz de ofrecer el nivel exigido físicamente, seré el primero en retirarme, porque soy muy crítico conmigo mismo".

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Raphinha confirmó: "Sí. Lo que dije fue recibido con una reacción negativa, aunque en aquel momento pensé que lo había explicado bien. Pero por desgracia, eso forma parte de la naturaleza del juego".

Raphinha también reconoció que lesionarse durante el Mundial fue muy frustrante para él, tras no poder ayudar a su país a evitar la eliminación ante Noruega.

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Y dijo: "A nivel personal, fue muy frustrante. Era un momento importante en mi vida, y también era importante para la selección, pero no me sentí al 100% de mi preparación física".

Y añadió: "Solo disputé dos partidos con el Barcelona tras la lesión que sufrí ante Francia durante el parón previo al Mundial. Cuando estás dentro del campo, no piensas en los dolores ni en las molestias físicas, sino que quieres dar lo mejor de ti".

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Raphinha confirmó: "Yo siempre doy el 100% de mi esfuerzo. Y en muchas ocasiones, los médicos y los fisioterapeutas me piden que me mantenga tranquilo, pero no puedo cambiar mi estilo de juego, aunque el cuerpo paga el precio de ello y necesita tiempo para recuperarse. Fue frustrante".

Y explicó: "Somos humanos, y por mucho que lo intentemos, algunas cosas nos afectan. Eso es algo normal. Cualquier persona en mi lugar, que recibe críticas a pesar de saber que está dando todo lo que tiene, se verá afectada por ello. Tenemos que estar preparados para las críticas, pues defender los colores de Brasil es algo verdaderamente grandioso".

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Y al ser preguntado por el partido amistoso que la selección brasileña disputará ante Japón mañana sábado, Raphinha consideró que "será un partido muy difícil, como ocurrió cuando los enfrentamos en el Mundial".

Y concluyó: "Estamos atravesando una etapa de cambio generacional, pero contamos con jugadores de un nivel altísimo en la selección brasileña. Nos hemos preparado mucho y hemos realizado buenos entrenamientos".