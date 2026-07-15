«Estuvimos muy cerca»... Tuchel lamenta la actuación de Hossam Hassan tras la derrota ante Argentina

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, mostró su desilusión tras perder 1-2 contra Argentina en la semifinal del Mundial 2026, el miércoles.

Los “Tres Leones” se adelantaron con gol de Anthony Gordon, aunque la Albiceleste remontó en los últimos minutos y avanzó a la final contra España el domingo.

Las palabras de Tuchel recordaron la escena que vivió el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, tras caer en octavos ante Argentina tras desperdiciar una ventaja de dos goles en los últimos minutos y perder 2-3.

Tras el encuentro, Hassan se emocionó en una videollamada con su esposa y afirmó: «Estuvimos muy cerca... Odio perder», frase que refleja también el sentir de Tuchel tras una eliminación con guion parecido.

«Estábamos muy cerca».

Tuchel declaró a la BBC que Inglaterra estuvo a un paso de la final, pero perdió el control tras marcar.

«Estamos muy decepcionados; estuvimos muy cerca, pero tras encajar el gol nos volvimos más pasivos y permitimos que el rival creara muchas ocasiones».

Reconoció que no lograron recuperar la posesión y concluyo: «No inclinamos la balanza y recibimos muchos centros, disparos y ocasiones».

Y concluyó: «Estuvimos cerca, pero no mantuvimos el nivel tras marcar».

Tuchel justifica sus cambios

Sobre sus cambios, explicó que buscó aliviar la presión argentina.

“Antes hice cambios ofensivos y nos crearon peligro de inmediato, así que pasamos a defensa de cinco porque los espacios se hicieron muy grandes”.

Además, Argentina ganaba todos los balones aéreos y enviaba centros constantes, así que optamos por una defensa de cinco para cerrar espacios y reducir el peligro aéreo».

Reconoció que el equipo sufrió desde el primer gol, antes de cualquier cambio, y añadió: «Recibimos muchos centros y ocasiones, así que intentamos ayudar a los jugadores».

Concluyó: «Al final, la responsabilidad es del entrenador; cuando las cosas no salen, es fácil criticar la decisión».

«Queríamos el segundo gol… pero no tocamos el balón»

Tuchel admitió que Inglaterra buscaba el segundo tanto para sentenciar, pero la pérdida de balón se lo impidió.

«Queríamos el segundo, pero no lo consigues si no tienes la pelota. No la sacamos de nuestra zona».

Y añadió: «No creo que más cambios ofensivos hubieran cambiado algo. Mantuvimos el mismo estilo, pero con el tiempo fuimos más pasivos».

«Ya no ganábamos los balones ni manteníamos la posesión, así que no creo que el problema fuera táctico, porque no cambiamos nada, pero el partido cambió por completo».

Y añadió: «Entiendo que, tras el partido, haya millones de entrenadores que piensen que ellos habrían tomado mejores decisiones».

«No me arrepiento».

A pesar de la eliminación, Tuchel insistió en que no se arrepiente de sus decisiones técnicas y destacó que los jugadores lo dieron todo.

Añadió: «Cualquiera puede criticar mis decisiones, pero yo las tomé en el campo y analicé el partido como creí conveniente; esa es mi responsabilidad».

Y añadió: «Ahora no tengo remordimientos. Los jugadores lo dieron todo y estuvimos cerca. Merecimos adelantarnos con un gol».

Y concluyó: «Hemos hecho uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor dada la situación. El equipo estuvo magnífico, pero no cruzamos la línea de meta, y no me arrepiento».

Elogios al espíritu de los jugadores

El seleccionador inglés cerró elogiando el torneo de su equipo y recordó los muchos obstáculos superados hasta las semifinales.

“Los jugadores mostraron gran fortaleza. Competimos en condiciones difíciles: enfrentamos a selecciones potentes, viajamos largas distancias, jugamos a distintas altitudes, con diez hombres y bajo calor intenso, y superamos todos esos obstáculos”.

Y concluyó: «Hoy estuvimos cerca, pero no es el momento de analizar toda nuestra trayectoria; nos eliminaron porque perdimos un partido decisivo».

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