“Estuve dos años sin hablar con Zidane tras su cabezazo”

Lo revela Willy Sagnol, compañero en el once titular de aquella Francia que aspiraba a proclamarse campeona del Mundial 2006 de Alemania ante Italia.

En aquella fatídica noche que puso punto y final a su carrera, Zidane se revolvió contra Materazzi tras varias provocaciones y acabó propiciándole un cabezazo que tiró al italiano al suelo y mandando al francés al vestuario por roja directa en la prórroga. Precisamente en la tanda de penaltis, sin Zizou uno de sus mejores lanzadores, los Bleus cayeron ante la Azzurri.

Ahora, 14 años después, Sagnol rememora aquello en Radio Montecarlo donde recuerda el partido. El lateral rememora la primera jugada decisiva del partido cuando Zidane abrió el marcador transformando un penalti a lo Panenka.

Sagnol recuerdo que “ponemos mucho énfasis en el penalti de Zidane. Cuando haces un Panenka corres grandes riesgos. Mi primer pensamiento es que Zidane está completamente loco. Marcó y yo estaba súper feliz. Pero no sé, me dejó con un sabor amargo”.

Luego llegó el empate de Materazzi - curioso que los dos protagonistas de la icónica jugada fueran los autores de los goles en el tiempo reglamentario - .

Sagnol admitió al llegar al vestuario estaba muy enfadado con Zidane: “Entras al vestuario, has perdido, tienes ahí a un chico que habla y se disculpa. ¡Pero no lo escuchas! Estás en en tu mundo. Yo no quería aceptar sus disculpas ni charlar. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en diez minutos. Así es como me evadí".

Cuando volvieron a hablar

El exlateral del Bayern y de la selección francesa afirma que “no hablamos durante casi dos años. En 2008, después de la , tenía que casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera. Lo llamé de vuelta. No podía venir por la noche, a la fiesta, pero me hizo feliz verle llegar en la mañana. Tomamos un aperitivo juntos, conversamos y luego la vida comenzó de nuevo”.