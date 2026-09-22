«Estuve a punto de fichar por el Liverpool», dijo el capitán de la selección francesa en The Athletic. Eso fue en 2016. Por entonces, Mbappé tenía 18 años y acababa de dar el salto como profesional en el AS Monaco.

Varios grandes clubes pretendían a Mbappé y el favorito de su madre y asesora, Fayza Lamari (52), era precisamente el Liverpool: «Quería que fuera allí. Pero no la escuché, porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería irme al extranjero antes de haberme hecho un nombre».

En efecto, Mbappé se marchó el verano siguiente inicialmente cedido desde el Principado al Paris Saint-Germain, antes de que en 2018 se activara una obligación de compra por un traspaso de 180 millones de euros.

Y eso que el Liverpool había hecho un gran esfuerzo para llevar al entonces prometedor goleador a Anfield Road. Así lo reveló hace unas semanas el entonces técnico de los Reds, Klopp, en su papel de experto televisivo durante el Mundial en MagentaTV. Los intentos por fichar a Mbappé fueron «el no fichaje más caro en el que hemos invertido jamás».

Luego, Klopp explicó que las negociaciones tuvieron incluso un punto curioso: «Volamos con el Liverpool de Blackpool a Niza. Toda la familia Mbappé se metió en el avión privado con cinco habitaciones o algo así. Después estuvimos volando en círculos y hablamos con la familia, comimos bien...»

El presentador Johannes B. Kerner (61) le preguntó por qué fue así. Klopp reveló: «No podían vernos. Estuvimos volando en círculos todo el tiempo, fue genial; y luego se fue a París». Mbappé calificó la anécdota de Klopp como «una historia divertida».

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Su elección por el PSG se produjo entonces, aunque el Liverpool había impresionado mucho a su madre. Mbappé relató: «Mi madre siempre decía: “Vas a jugar en Anfield. Va a ser una locura para ti”. Estuvo allí, en la ciudad, en el estadio, conoció a la gente y hablaba maravillas de lo maravilloso, familiar y grande que era el club». Sobre todo, su madre se había «enamorado» del estadio: «Vio varios partidos sola. Quería sentir la atmósfera e imaginarme allí».

¿Cuánto tiempo jugó Kylian Mbappé en el PSG?

Para Mbappé, que es de Bondy, una localidad del cinturón urbano de París, la perspectiva de salir a cazar goles en el Parque de los Príncipes era todavía más tentadora: «Elegí al PSG porque nací y crecí en París. No había mejor sensación que demostrar que podía convertirme en una estrella en mi ciudad natal».

Mbappé estuvo seis años en el PSG y celebró grandes éxitos con el club. Entre otras cosas, ganó allí seis títulos de la Ligue 1 y la Copa de Francia en cuatro ocasiones. Además, con 256 goles en 308 partidos, es el máximo goleador histórico del club. En 2024, acabó marchándose gratis al Real Madrid.