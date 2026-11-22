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En Goedemorgen Eredivisie de ESPN se habló del penalti señalado en el NEC-PSV (1-4). Bram van Polen y Hans Kraay junior ya no entienden absolutamente nada de la regla de las manos.

«¿Qué podía hacer aquí?», se pregunta Van Polen al ver la mano de Deveron Fonville.

«El balón le da en la parte de abajo del codo y, además, tiene el codo pegado al cuerpo. No puede hacer nada, ¿no? Para mí, esto no es penalti en absoluto».

«¿De verdad queremos seguir viendo esto?», prosigue el analista. «Pensaba que ya habíamos dejado atrás estas decisiones. Desde que Raymond van Meenen dio aquella explicación, parece que todo ha ido a peor», opina Van Polen.

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El responsable de los árbitros habló anteriormente en Goedemorgen Eredivisie sobre las manos producidas por movimientos naturales al defender. Van Meenen afirmó entonces que los defensas ya no tenían que mantener los brazos detrás de la espalda.

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«Cuando te desplazas hacia delante en una jugada, es muy difícil mantener los brazos detrás de la espalda», dice el exdefensa del PEC Zwolle. «Pero se ven tantas situaciones… La semana siguiente volvió a pasar en un partido del RKC».

Van Polen tiene un consejo para los árbitros. «Si eres VAR, no intervengas». Kraay está totalmente de acuerdo con su compañero. «Y Jeroen Manschot era el árbitro y, además, es el mejor VAR».

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«Cuando fue a la pantalla, podría haber dicho: “No volváis a llamarme para estas tonterías”», añade el periodista.

Van Polen remata con una broma. «Así que, Hans, ¡las manitas a la espalda!». El presentador Milan van Dongen también interviene. «Manitas a la espalda, ¿o ya no? La verdad es que ya no lo sabemos».