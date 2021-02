Estudiantes - River, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Tras el triunfo en la Copa Argentina, el Millonario abre la Zona 1 ante el Pincha en La Plata, en lo que será el debut oficial del Ruso Zielinski.

Luego del estreno con triunfo y goleada en la Copa Argentina, River también quiere arrancar con una sonrisa en la nueva Copa de la Liga Profesional. El equipo de Marcelo Gallardo debuta por el certamen doméstico ante Estudiantes, que tendrá la presentación oficial de Ricardo Zielinski en el banco de suplentes tras la salida de Leandro Desábato.

El Millonario transitó una pretemporada sin sobresaltos, aunque con algunas situaciones durante el mercado de pases que pusieron en jaque la continuidad del Muñeco. Con las llegadas de Agustín Palavecino y de David Martínez, las aguas parece calmarse y el DT podrá dormir tranquilo sabiendo que, aunque no pueda contar con ellos para esta primera jornada, sí podrá tener dos caras nuevas para lo que se viene.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

Con la llegada confirmada de Agustín Palavecino y con una baja confirmada (Santiago Sosa a Atlanta United) y otra a punto de concretarse (Nacho Fernández a Atlético Mineiro), el Millonario tendrá a la base de su plantel, al igual que ocurrió en la Copa Argentina, aunque con bajas sensibles por diversos motivos: Jorge Carrascal dio positivo de COVID-19 y aún se encuentra aislado; Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga muscular que le impidió estar ante DePro y no se sabe si llegará al domingo; situación similar a la de Nicolás De La Cruz, quien se quedó afuera hasta del banco de suplentes por una molestia y no se sabe si podrá esta. El otro que tampoco está disponible es Cristian Ferreira, quien no pudo entrenarse con normalidad en todo el receso por una lesión.

Además, luego de la victoria por Copa Argentina, el departamento médico del club de Núñez informó que Matías Suárez sufre una "molestia muscular en el recto anterior derecho", pero la ecografía a la cual se sometió este jueves no arrojó lesión, por lo que no se lo puede descartar.

De esta manera, el once para vistar al Pincha es todavía una incógnita, aunque con una certeza: todos los futbolistas dieron negativo de coronavirus y estarán a disposición. ¿Un probable once contra el Pincha? Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Milton Casco o Montiel, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; De La Cruz o Rollheiser, Julián Álvarez; Matías Suárez o Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

El artículo sigue a continuación

Con una baja confirmada debido a la fractura de muñeca de Francisco Apaolaza, el Ricardo Zielinski tendrá su presentación oficial en Estudiantes con lo mejor que tiene a disposición. Tras una serie de resultados negativos en los amistosos previos (los "titulares" igularon con Vélez y Arsenal y cayeron ante Atlético Tucumán), el Ruso espera poder tener un debut positivo en Uno y, por eso, meterá a dos jugadores que se destacaron en la pretemporada: Manuel Castro y Ángel González.

El once sería con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fernando Tobio, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Jorge Rodríguez, David Ayala; Manuel Castro, Lucas Rodríguez, Ángel González; y Federico González o Leandro Díaz.

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El encuentro entre Estudiantes y River se disputará el domingo 14 de febrero desde las 21:30hs. en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible sólo para quienes tengan contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).