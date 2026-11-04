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Conference League
team-logoR.S. Belgrado
Stadion Rajko Mitic
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Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

R.S. Belgrado vs Inter Club d'Escaldes
R.S. Belgrado
Inter Club d'Escaldes
Conference League

El Estrella Roja de Belgrado se enfrenta al Inter Club d'Escaldes en la Conference League. Pero ¿quién transmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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EspañaMovistar+
ColombiaDisney+ Premium Sur
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
CubaClaro Sport
República DominicanaClaro Sports
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: hora de inicio

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Conference League - Jornada 3
Stadion Rajko Mitic

El partido entre Estrella Roja de Belgrado e Inter Club d'Escaldes comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Estrella Roja de Belgrado e Inter Club d'Escaldes?

Estrella Roja de Belgrado llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-4 ante el Macva Sabac en la Prva Liga serbia. En la Conference League, Estrella Roja empató 2-2 con el FC Copenhague, aunque antes había perdido 2-3 ante el FC Lugano. En esos cinco partidos marcó 14 goles y encajó diez.

Inter Club d'Escaldes registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Penya Encarnada d'Andorra. En la Conference League, Escaldes perdió 1-3 ante el Universitatea Craiova y 0-2 ante el Mjällby. En total, el visitante marcó ocho goles y encajó ocho en ese periodo.

ZVE

ZVE - Formulario

LUG
L3-2
MLA
W5-1
FCK
D2-2
OFK
W0-1
MAS
W2-4
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ESC

ESC - Formulario

MJA
L2-0
ATE
W4-2
UCR
L1-3
COL
D1-1
PED
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: alineaciones

R.S. Belgrado contra Inter Club d'Escaldes alineaciones probables

Manager

  • A. Riera

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: estado de forma

ZVE

ZVE - Formulario

LUG
L3-2
MLA
W5-1
FCK
D2-2
OFK
W0-1
MAS
W2-4
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ESC

ESC - Formulario

MJA
L2-0
ATE
W4-2
UCR
L1-3
COL
D1-1
PED
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: balance de enfrentamientos directos

Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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