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Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: hora de inicio
El partido entre Estrella Roja de Belgrado e Inter Club d'Escaldes comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Estrella Roja de Belgrado e Inter Club d'Escaldes?
Estrella Roja de Belgrado llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-4 ante el Macva Sabac en la Prva Liga serbia. En la Conference League, Estrella Roja empató 2-2 con el FC Copenhague, aunque antes había perdido 2-3 ante el FC Lugano. En esos cinco partidos marcó 14 goles y encajó diez.
Inter Club d'Escaldes registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Penya Encarnada d'Andorra. En la Conference League, Escaldes perdió 1-3 ante el Universitatea Craiova y 0-2 ante el Mjällby. En total, el visitante marcó ocho goles y encajó ocho en ese periodo.
Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: alineaciones
R.S. Belgrado contra Inter Club d'Escaldes alineaciones probables
Manager
- A. Riera
Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: estado de forma
Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: balance de enfrentamientos directos
Estrella Roja de Belgrado vs. Inter Club d'Escaldes: clasificaciones
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