Estrella española: «Voy a cumplir mi sueño frente a Messi... y Álvarez no tiene piedad»

El español Pau Kubarsi (19 años) será mañana el segundo defensa más joven en jugar una final del Mundial, solo por detrás del italiano Giuseppe Bergomi.

Forma una sólida pareja defensiva con Émerick Laporte, defensa del Athletic de Bilbao de 32 años.

En una entrevista con TV3 recogida por Mundo Deportivo, Kubarsi elogió a Laporte, vinculado con un posible fichaje por el Barcelona.

«El Mundial es el primer gran torneo en el que jugamos juntos de titulares», afirmó Kubarsi. «Me sentí muy cómodo a su lado, y los dos nos sentimos muy a gusto».

Además, apuntó: «Ya me han dicho que Laporte se parece a Iñigo Martínez. Los dos son vascos, juegan de central zurdo y tienen características y personalidad similares. He jugado con Iñigo, así que me imagino haciéndolo con Laporte».

Sobre el duelo contra Julián Álvarez, añadió: «Es muy habilidoso, se mueve bien en espacios, baja a recibir y tiene un gran disparo. Hay que estar siempre atento y cerca de él, porque puede hacerte daño en cualquier momento».

Sobre Messi, admitió: «Tenía camisetas de Neymar y Piqué, pero Messi siempre estuvo presente; fue uno de mis principales referentes».

Y añadió: «Tanto yo como toda la afición del Barcelona sentimos algo muy especial por Lionel Messi. Poder compartir el terreno de juego con él a mi edad es, para mí, un sueño hecho realidad».