Estrella del United estalla contra la directiva: no estamos al nivel de la Champions, y cambiar a Carrick no es la solución

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La derrota ante el Atlético abre la herida

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Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, lanzó un ataque feroz contra la directiva del Manchester United, apuntando al director deportivo Jason Wilcox, tras la derrota del equipo por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, el martes.

Martínez afirmó que la directiva fracasó en reforzar al equipo de forma suficiente durante el mercado de verano, insinuando que el equipo (ahora) no está a la altura de la competencia en la Champions.

El United sufrió su tercera derrota en cinco partidos ante el equipo de Diego Simeone y, con el técnico Michael Carrick ganando solo uno de los últimos siete encuentros, aumenta la presión sobre el exmediocampista para salvar su puesto.

Pero el defensa argentino dijo que el escrutinio debe recaer sobre los responsables que están por encima de Carrick o de los jugadores, por no haber invertido durante el verano.

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El Manchester United gastó solo 150 millones de libras esterlinas en nuevos fichajes, una cantidad muy inferior a la que desembolsaron sus seis grandes rivales.

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Según lo recogido por la cadena ESPN, Martínez declaró a Amazon Prime después del partido en Madrid: "Muy malo. Muy malo. Tengo que controlarme mucho, pero a veces eso es un reflejo de la situación de nuestro club en este momento".

Y añadió: "Hicimos una gran temporada el año pasado, y ahora esperamos más, y la incorporación de más jugadores para competir, porque muchos equipos también traen muchos jugadores. El Atlético tiene un gran equipo y mereció la victoria".

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Y subrayó: "Espero más inversión. Al 100%. Espero más de nuestro director (Jason Wilcox). Tengo que ser sincero: como jugadores tenemos que esforzarnos más, pero también es importante que, cuando formas un equipo fuerte, estés preparado para una noche como esta".

Cuando se le preguntó a Martínez sobre la presión que recae sobre Carrick, señaló directamente a los responsables de Old Trafford en cuanto a quién debería responder a las preguntas.

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Dijo: "No puedes seguir cambiando al entrenador, y luego cambiarlo y cambiarlo. ¿Y qué pasa con (los otros responsables)?", y miró hacia arriba, "no puedo decir más".

Y explicó: "Esta noche es fácil señalar al entrenador, y es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otros ámbitos (señala hacia arriba). (Carrick) está dando lo máximo. Cada temporada es diferente. No puedes seguir con el mismo planteamiento que tuviste la temporada pasada".

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Y agregó: "Los rivales conocen todos los detalles sobre ti, y si no cambias tu estilo la próxima temporada será un gran problema. La temporada pasada lo hicimos todo, pusimos las bases para formar un equipo increíble. Es molesto y decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando lograr un resultado increíble".