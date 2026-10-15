Humam Al Hammami, estrella de la vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, el "Golfo 27", está cerca de abandonar su club actual, el Al Shabab saudí.

El diario saudí "Al Riyadiah" informó de que las negociaciones del Al Shabab con Al Hammami para renovar su contrato se han detenido, ante la falta de acuerdo entre ambas partes sobre los detalles de la renovación.

El contrato del futbolista de 22 años con el Al Shabab expira al término de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier equipo el próximo mes de enero e incorporarse a sus filas de forma gratuita el próximo verano.

El periódico precisó que Al Hammami cuenta con el interés de algunos clubes de la Roshn Saudi League, encabezados por el Al Diriyah, recién ascendido desde la Primera División.

Todo ello llega después del gran nivel mostrado por el extremo saudí en el Golfo 27, donde marcó un gol, lideró a Arabia Saudí hacia la conquista del título por cuarta vez en su historia y se llevó el premio al mejor jugador del torneo.

Al Hammami jugó anteriormente en el Al Ittihad y el Al Khaloud, antes de fichar por el Al Shabab en el verano de 2025, con el que ha disputado 40 partidos en todas las competiciones, en los que ha logrado marcar dos goles y dar tres asistencias.