Lennart Karl, extremo del Bayern de Múnich, se mostró totalmente confiado en las capacidades de su equipo antes del partido contra el Real Madrid, que se disputará mañana martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabéu.

Al ser preguntado sobre el enfrentamiento contra el Real Madrid, el joven jugador declaró, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias china «Xinhua»: «¿Ganar al Real Madrid? Sentimos que somos un equipo imbatible en este momento, todos lo sentimos así».

Karl marcó el gol de la victoria en la portería del Friburgo en el minuto 90+9, completando la remontada de su equipo con un 3-2 el pasado sábado en la Bundesliga, tras ir perdiendo 2-0.

Sobre el hecho de quitarse la camiseta tras el gol decisivo, señaló: «Llevaba tiempo con la idea de quitarme la camiseta».

Aunque Karl recibió la tarjeta amarilla obligatoria, este gesto pareció una expresión de alegría y confianza a la vez.

El Bayern está viviendo un momento excepcional, ya que ha llegado a las semifinales de la Copa de Alemania, lidera la Bundesliga con una amplia ventaja y ahora busca alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones cuando se enfrente al Real Madrid.