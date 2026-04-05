Estrella de Marruecos: No le doy mi camiseta a nadie para garantizar mi seguridad

El marroquí Othman Maama, estrella del Watford inglés, ha revelado su particular filosofía sobre el intercambio de camisetas tras los partidos.

El jugador, ganador del premio al mejor jugador del Mundial Juvenil de 2025, en el que se proclamó campeona la selección marroquí, afirmó que no es de los que reparten camisetas, ya que siempre teme que algunas personas puedan hacer un mal uso de sus objetos personales.

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Maama añadió, en declaraciones recogidas por el diario marroquí «Al-Batal»: «No soy de los que piden camisetas ni las reparten... Después de los partidos, saludo a la afición y disfruto con mi equipo si ganamos... Y si perdemos, me voy al vestuario».

Y añadió: «A veces está bien regalar tu camiseta, pero yo soy de los que se andan con mucho cuidado... No puedes saber qué van a hacer las personas con tus objetos usados... Por eso soy precavido, no regalo mucho e intento mantener mi seguridad».