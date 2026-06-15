Estrella de la selección tunecina: «Tenemos que mirarnos en el espejo tras el escándalo de Suecia»

Omar Rakiq, defensa tunecino y autor del único gol ante Suecia, Tras la dura derrota 1-5 de las Águilas de Cartago en su debut en el Grupo F del Mundial 2026, instó a sus compañeros a asumir los errores con valentía y a hacer autocrítica, y prometió dar lo mejor para mejorar.

Tras el partido afirmó: «Debemos mirarnos al espejo tras este mal partido; criticarnos a nosotros mismos e intentar corregir nuestros errores», y añadió: «Prometemos dar lo mejor de nosotros y hacer todo lo posible para ofrecer mejores partidos».

El zaguero reconoció la responsabilidad ante la afición y prometió: «Debemos lograr mejores resultados, por nosotros y por el pueblo tunecino».

La derrota por 1-5 ante Suecia en el estadio de Monterrey, México, es la más abultada de Túnez en un Mundial, superando la que sufrió contra Bélgica (2-5) en el Mundial de 2018, lo que sumerge a las Águilas de Cartago en una verdadera crisis antes de enfrentarse a Japón el próximo domingo en la segunda jornada del Grupo F, en el que también figuran España y Cabo Verde.