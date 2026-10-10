Mario Been no entiende en absoluto que Luciano Valente no fuera incluido en la convocatoria de la selección neerlandesa durante el último parón internacional. El analista sostiene en ESPN entre otras cosas que el jugador del Feyenoord merecía más una llamada que el centrocampista del Lazio Kenneth Taylor.

Valente ha comenzado la temporada de forma excelente. El centrocampista, también capitán desde esta temporada, está siendo alineado como extremo izquierdo con libertad y, según Been, está desempeñando esa posición más que bien. El futbolista de Groningen, de 23 años, ya ha marcado cuatro goles en la Eredivisie y además ha dado una asistencia.

«Se ve el papel de Valente, es un rol muy libre partiendo desde la izquierda. Aquí incluso aparece en la posición de mediapunta para, al menos, dejar un balón preparado», dice Been mientras repasa imágenes del partido fuera de casa contra el PEC Zwolle (0-7).

«Y esto también es una cualidad», señala Been al ver un delicioso pase al espacio de Valente desde su propio campo. «Tiene ojo para los jugadores que atacan la profundidad, es un jugador de calidad. Todo el Feyenoord ha empezado a jugar mejor desde que Valente ocupa esa posición.»

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«El centro del campo está mejor, con Zechiël tienes, por supuesto, muchísima profundidad y capacidad de recorrido. Dos hombres de contención con Targhalline y Vanhoutte, y Valente tiene un rol libre y lo demuestra cada semana.»

«Ya ha marcado cuatro goles, que son tantos como en los 84 partidos que jugó en el FC Groningen y el año pasado en el Feyenoord», exagera un poco Been sobre Valente, que marcó 10 goles en 94 partidos con el Groningen. «Se siente bien, este es un jugador de mucha calidad y me parece que podría haber estado en la selección neerlandesa.»

El presentador Jan Joost van Gangelen va un paso más allá al afirmar que Valente tendría que haber estado en la primera convocatoria de Países Bajos de Xavi. «Taylor estaba», responde Been. «Por poner un ejemplo. Creo que, en realidad, él tenía más derecho a estar ahí.»

«En cualquier caso, es un jugador que pertenece a ese nivel, porque tiene las cualidades para ello», afirma Been, que cree que Valente está contento con su nueva posición. «Va como un tiro y llega a situaciones, en cada partido al menos cinco veces dentro del área. Ese siempre era su problema.»

«Tenía poca capacidad goleadora, y el número de asistencias también podía ser mejor. Y si lo ves ahora, es realmente muy importante para el Feyenoord en este momento. Todo el equipo juega mejor. Si te sacrificas por ello y además tú mismo juegas mejor, creo que es matar dos pájaros de un tiro», concluye Been.



