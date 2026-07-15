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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Estrella de Inglaterra: «No hay amigos en el partido contra Argentina... y esa es la realidad, a diferencia de lo que piensan Tuchel y Bellingham»

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
E. Konsa
Aston Villa
J. Bellingham
T. Tuchel
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Alemania

El mundo del fútbol espera con gran expectación el partido entre Argentina e Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina tendrá un tono especial para el defensa inglés Ezri Konsa, quien se medirá a su compañero en el Aston Villa, el portero argentino Emiliano «Dibo» Martínez.

No obstante, el defensa inglés ha aclarado que esa amistad quedará en suspenso desde el pitido inicial, según declaró a la cadena argentina «TYC Sports».

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Consa afirmó: «No he hablado con él (Martínez), y sin duda será bonito volver a verlo después de tanto tiempo, pero cuando saltemos al campo no habrá amigos».

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

El defensa inglés evitó hablar de su amistad con el portero argentino y destacó que la selección está concentrada en la semifinal, más allá de la historia que rodea este clásico del fútbol.

Y añadió: «Debemos disfrutar de cada momento, tenemos un grupo especial y nos gusta estar juntos. Hay que centrarnos en nosotros, olvidar el pasado y dar lo mejor en el campo».

Además, Konsa negó problemas en la concentración inglesa tras las declaraciones de Jude Bellingham y los rumores sobre desacuerdos con el entrenador Thomas Tuchel.

Y concluyó: «Tenemos un grupo fantástico y no ha habido ningún problema. En este torneo, la mentalidad es clave y lo hemos demostrado a lo largo del Mundial. Siempre hay ruido externo».

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