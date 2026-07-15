Estrella de Inglaterra: «No hay amigos en el partido contra Argentina... y esa es la realidad, a diferencia de lo que piensan Tuchel y Bellingham»

La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina tendrá un tono especial para el defensa inglés Ezri Konsa, quien se medirá a su compañero en el Aston Villa, el portero argentino Emiliano «Dibo» Martínez.

No obstante, el defensa inglés ha aclarado que esa amistad quedará en suspenso desde el pitido inicial, según declaró a la cadena argentina «TYC Sports».

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Consa afirmó: «No he hablado con él (Martínez), y sin duda será bonito volver a verlo después de tanto tiempo, pero cuando saltemos al campo no habrá amigos».

El defensa inglés evitó hablar de su amistad con el portero argentino y destacó que la selección está concentrada en la semifinal, más allá de la historia que rodea este clásico del fútbol.

Y añadió: «Debemos disfrutar de cada momento, tenemos un grupo especial y nos gusta estar juntos. Hay que centrarnos en nosotros, olvidar el pasado y dar lo mejor en el campo».

Además, Konsa negó problemas en la concentración inglesa tras las declaraciones de Jude Bellingham y los rumores sobre desacuerdos con el entrenador Thomas Tuchel.

Y concluyó: «Tenemos un grupo fantástico y no ha habido ningún problema. En este torneo, la mentalidad es clave y lo hemos demostrado a lo largo del Mundial. Siempre hay ruido externo».