El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ya tiene la alineación para el decisivo partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde.

El encuentro se disputará en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston, en la última jornada de la fase de grupos.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Donis apostará por un esquema ofensivo, pues Arabia Saudí necesita ganar para avanzar a los dieciseisavos de final.

El rotativo señala que el técnico griego alineará a Sultan Mandash, estrella del Al-Hilal, en la delantera tras dejarlo en el banquillo ante Uruguay y España.

También regresa al once el mediocampista Mohamed Kano, tras descansar frente a España.

El encuentro es decisivo para ambas selecciones, que necesitan ganar para avanzar a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.