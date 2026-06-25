Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

Traducido por

Estrategia ofensiva: Donis vuelve a incluir a las dos estrellas del Al-Hilal en la alineación de Arabia Saudí ante Cabo Verde

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
Al Hilal
G. Donis
M. Kanno
S. Mandash
Cabo Verde
Arabia Saudita
EE. UU.
Grecia

El seleccionador griego busca llevar a la «Selección Verde» a los dieciseisavos de final.

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ya tiene la alineación para el decisivo partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde.

El encuentro se disputará en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston, en la última jornada de la fase de grupos.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», Donis apostará por un esquema ofensivo, pues Arabia Saudí necesita ganar para avanzar a los dieciseisavos de final.

El rotativo señala que el técnico griego alineará a Sultan Mandash, estrella del Al-Hilal, en la delantera tras dejarlo en el banquillo ante Uruguay y España.

También regresa al once el mediocampista Mohamed Kano, tras descansar frente a España.

World Cup
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

El encuentro es decisivo para ambas selecciones, que necesitan ganar para avanzar a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.

Anuncios