Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, ha dado un extraño paso horas después de que surgieran noticias sobre la presentación por parte de su club de una oferta mejorada para renovar su contrato, que expira tras la próxima temporada.

El misterio sigue rodeando el futuro del astro brasileño, al que le queda un año de contrato con el Real Madrid, con un gran interés del Arsenal por incorporarlo este verano.

Durante largos meses, el jugador y el Real Madrid no han logrado alcanzar un acuerdo sobre la renovación del contrato, llegando a un punto de inflexión importante en el que Vinicius se encuentra entre dos opciones: renovar o marcharse este verano para no perderlo gratis tras la próxima temporada.

Este miércoles, el agente de Vinicius, Michael Yormark, llegó a Madrid para negociar con el Real Madrid la renovación del contrato, y surgieron noticias sobre la presentación por parte del club de una oferta mejorada.

Horas después, Vinicius borró todas sus fotos de su cuenta de "Instagram", donde el jugador cuenta con unos 64 millones de seguidores.

No se ha aclarado el motivo de la eliminación de todas las fotos del jugador que documentan su trayectoria en los terrenos de juego, especialmente con el Real Madrid y la selección de Brasil, pero ese movimiento ha desatado las preguntas en torno a este extraño paso.

Está previsto que la junta directiva y el jugador se reúnan en los próximos días para intentar alcanzar un acuerdo sobre su continuidad en el Real Madrid.

Las exigencias de Vinicius relacionadas con el salario y los derechos de imagen prolongan las negociaciones más de lo que el club desearía.

Mientras tanto, el Arsenal ya sueña con ficharlo, hasta el punto de que los propios jugadores han pedido a su club las últimas novedades sobre la situación de la operación.

En medio de estas intensas negociaciones, Vinicius decidió borrar todo de su cuenta, incluida la foto de su perfil, sus publicaciones y sus mejores momentos.

Este movimiento inesperado inquieta a la afición del Real Madrid, que espera que forme parte de una estrategia de marketing para anunciar la tan esperada renovación de su contrato.