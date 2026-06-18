Estoy seguro de que lo lograremos. Mbappé motiva a la selección francesa

Tras vencer 3-1 a Senegal y empezar con pie derecho el Mundial 2026, la selección francesa homenajeó a Kylian Mbappé por batir el récord de goles internacionales con una camiseta especial. El capitán del equipo ofreció un emotivo discurso a sus compañeros.

Mbappé, de 27 años, marcó su gol 58 en 99 partidos y superó por uno a Olivier Giroud. A sus 27 años, su doblete ante Senegal el martes lo elevó a 58 goles en 99 partidos, uno más que Olivier Giroud.

Este récord se celebró ayer, miércoles, durante una comida con sus compañeros, quienes firmaron la camiseta con el «58» que le entregó el seleccionador Didier Deschamps.

Tras el aplauso, el capitán se levantó y dirigió unas palabras a sus compañeros.

En un vídeo publicado hoy por la Federación Francesa en X, Mbappé declaró: «¡Gracias a todos los jugadores! A los que llevo años conociendo en la selección, a los que están desde el principio, a los que se acaban de incorporar, a los más jóvenes y al cuerpo técnico... Solo he conocido a una persona, eso es fácil (ríe). A todas las personas que trabajan en torno a la selección nacional, al equipo médico y a todos los que se encargan de que nos sintamos a gusto».

La estrella del Real Madrid añadió, según recoge «RMC Sport»: «Es fantástico formar parte de la historia de tu selección, pero ya hablaremos de eso. Todos sabemos por qué estamos aquí. Ayer empezamos bien. Fue difícil, pero sabemos quiénes somos y lo que podemos hacer».

Y concluyó: «Con el grupo que veo y lo que trabajamos, tenemos todo para triunfar, pero en el fútbol eso no basta: hay que esforzarse más. Estoy seguro de que lo lograremos».

Francia jugará su segundo partido contra Irak el martes por la mañana y cerrará la fase de grupos ante Noruega el viernes.























