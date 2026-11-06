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Jose Mourinho insiste en que no le preocupa el próximo parón de selecciones, pese a que el Real Madrid se prepara para enfrentarse al Valencia en Liga. El técnico portugués está plenamente centrado en la amenaza que supone un Valencia fresco y decidido en Mestalla.

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Mourinho resta importancia al parón

Mourinho ha descartado que el reciente parón de selecciones sea motivo de preocupación antes del regreso del Madrid a la Liga. El técnico portugués prepara a su plantilla para una exigente visita al Valencia en Mestalla. El Real Madrid saltará al campo el sábado por la tarde para disputar su partido de la jornada 12. Muchos de los jugadores clave de Mourinho pasarán las próximas dos semanas viajando y jugando con sus respectivas selecciones.

Sin embargo, el entrenador del Madrid insiste en que esos compromisos internacionales no son ahora su principal preocupación. Toda su atención está puesta en lograr un buen resultado ante un peligroso rival de la Liga.

Una dura prueba en Mestalla

La principal preocupación de Mourinho es la ventaja física que podría tener el Valencia este fin de semana. Señaló que su próximo rival ha dispuesto de un periodo sin interrupciones para preparar este importante encuentro. Ante los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid, Mourinho dejó claras sus prioridades inmediatas.

«Me preocupa el partido de mañana, por decirlo de alguna manera», explicó Mourinho en la web oficial del club. «Me preocupa la dificultad del partido de mañana. La selección no es un problema. Que los seleccionadores respeten a los jugadores, los minutos que les dan y la protección ante posibles lesiones».

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Respeto por los compromisos internacionales

Aunque los entrenadores de clubes suelen lamentar los parones de selecciones, Mourinho ofreció una valoración sorprendentemente mesurada de la situación. Subrayó que representar a su país sigue siendo un motivo de orgullo para sus jugadores, siempre que se cuide de ellos.

«No me preocupa en absoluto que un jugador tenga el honor de jugar con su país», añadió. «Para mí, el problema es el partido de mañana contra un equipo descansado que ha tenido toda la semana para prepararlo, con un entrenador al que no le preocupa si jugarán bonito o no, sino ganar el partido a toda costa. Es un partido muy difícil y eso es lo que me preocupa».

A por los tres puntos en Mestalla

El Madrid necesita ganar en su visita al Valencia este fin de semana. El equipo de Mourinho ocupa actualmente la tercera posición de la Liga con 27 puntos en 11 partidos, a tres del líder, el Barcelona. Mientras tanto, el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid, segundo clasificado, en otro encuentro que podría dar al Madrid la oportunidad de aumentar la presión en lo alto de la tabla.