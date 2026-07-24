El proyecto de la Federación Italiana de Fútbol recibió un duro golpe después de que el español Pep Guardiola rechazara definitivamente la oferta para asumir el mando de la selección, prefiriendo alejarse de cualquier tarea como entrenador en la actualidad, por lo que las miradas se dirigen hacia Andrea Pirlo como alternativa.

El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" reveló este viernes que Guardiola comunicó a Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana, y a su asesor Leonardo, su rechazo a la oferta presentada para dirigir a la "Azzurra", con un mensaje en el que dijo: "Gracias, estoy orgulloso de esta oferta, pero no me siento capaz de afrontar esta experiencia en este momento".

Según el informe, la decisión del entrenador español no fue fácil, ya que pensó largo tiempo en la posibilidad de dirigir a la selección italiana, pero sus cálculos personales y profesionales resolvieron finalmente la situación.

Guardiola había tomado desde hace tiempo la decisión de poner fin a su etapa con el Manchester City tras 10 años pasados en el club inglés, y no habría dado marcha atrás en su postura salvo ante una oferta excepcional, lo que le hizo detenerse a considerar la oportunidad de dirigir a la selección italiana, especialmente porque la oferta provino de figuras que él aprecia en el mundo del fútbol, como Maldini y Leonardo.

Las razones del rechazo de Guardiola

El diario explicó que el deseo de Guardiola de disponer de un largo periodo de descanso fue el motivo más destacado detrás de su decisión, ya que el entrenador español quiere dedicar más tiempo a sí mismo y a su familia tras largos años de trabajo y de desplazamientos entre los distintos estadios europeos y mundiales.

El rechazo también estuvo relacionado con la visión profesional de Guardiola, pues el entrenador español es conocido por su enorme pasión por el fútbol, y considera que dirigir a una selección nacional requiere un compromiso total, y no basta con supervisar a distancia o depender de una red de asistentes.

Guardiola dijo durante las negociaciones, según el informe: "Si lo hago, lo haré al 100%", en referencia a su negativa a asumir cualquier tarea a la que no pueda entregar toda su concentración, sobre todo teniendo en cuenta que dirigir a una selección del tamaño de Italia sería una experiencia completamente nueva para él.

El informe añadió que Guardiola también quiso respetar a Italia, un país por el que siente un gran aprecio, así como respetar a Maldini, con quien le une una fuerte relación, después de que este le hubiera regalado su primer título de la Liga de Campeones de Europa como entrenador.

Maldini le había ofrecido a Guardiola un proyecto a largo plazo que se extendía entre 8 y 10 años, pero el entrenador español no se siente actualmente preparado para vincularse a una tarea de esta magnitud, especialmente con su deseo de alejarse de las presiones durante un tiempo.

Pirlo, la alternativa para dirigir a la "Azzurra"

Tras cerrarse la puerta de las negociaciones con Guardiola, la Federación Italiana comenzó a moverse hacia el plan alternativo, que lleva el nombre de Andrea Pirlo.

Maldini y Leonardo consideran que Pirlo representa la opción adecuada para construir una nueva etapa de la selección italiana, poner fin a algunos rasgos del pasado y plantear una concepción diferente del fútbol italiano durante los próximos años.

Pese a la escasez de tiempo, con la cercanía de la Liga de las Naciones de la UEFA dentro de unas 8 semanas, y luego la preparación para la Eurocopa 2028, la Federación Italiana considera que el proyecto a largo plazo no admite nuevos cambios repentinos.

Los responsables esperan construir una selección capaz de competir en el Mundial 2030, tras años de inestabilidad que vieron la ausencia de Italia en las ediciones de 2018 y 2022 del Mundial.

Cabe recordar que Maldini había revelado en declaraciones a los medios ayer jueves que había entrado en negociaciones con Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, pero el veterano italiano rechazó también la oferta, prefiriendo continuar su camino con la Seleção.