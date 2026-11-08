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El Liverpool sumó tres puntos vitales en Selhurst Park para seguir el ritmo de los equipos de cabeza de la Premier League, pero el ambiente tras el partido estuvo lejos de ser festivo para su entrenador, Andoni Iraola. Pese a la eficacia con la que el Liverpool superó a un Crystal Palace en apuros, el español acabó furioso por una decisión arbitral en los últimos minutos que, a su juicio, puso de manifiesto la falta de uniformidad de criterio en la competición.

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Redención en Selhurst Park

El Liverpool castigó la falta de acierto del Crystal Palace en Selhurst Park cuando Alexis Mac Allister abrió el marcador cinco minutos antes del descanso al rematar de cabeza una ingeniosa jugada de falta. Florian Wirtz amplió la ventaja a los 14 minutos de la segunda parte tras una asistencia de Bradley Barcola, antes de que Alexander Isak anotara su séptimo gol de la temporada en la Premier League para poner el 0-3. Eddie Nketiah transformó después un penalti en el tiempo de descuento cometido por Milos Kerkez, pero el tanto no pasó de ser un consuelo tardío para el equipo local.

Tras el pitido final, Iraola subrayó la importancia del resultado: «Era importante ganar antes del parón internacional después de la semana que hemos tenido. Además, llegamos muy tarde el jueves por la noche desde Turquía, así que, aunque sé que ellos también jugaron, era importante terminar con una victoria. En la primera parte sufrimos un poco en defensa, pero después cerramos bastante bien el partido, aunque estoy un poco molesto por el penalti final».

El momento en que llegó el primer gol resultó especialmente satisfactorio para el cuerpo técnico, que había ensayado jugadas a balón parado en los entrenamientos. «Fue un momento clave del partido», explicó Iraola a Sky Sports. «Ya antes de esta temporada merecíamos marcar en estas faltas laterales. Alexis [Mac Allister] llega al primer palo en esas jugadas y, en ese momento, nosotros teníamos ocasiones y ellos también. El partido estaba bastante igualado. Ir al vestuario con 1-0 fue importantísimo».

Fluidez en ataque y actuaciones decisivas de Alisson

Iraola se apresuró a elogiar la decisiva actuación de Wirtz después de que el Liverpool se repusiera de dos derrotas consecutivas, ante el Fenerbahce en la Champions League y el Arsenal en la Premier League. Sobre el partido del alemán, el entrenador afirmó: «Estoy muy contento. Creo que hoy ha hecho un muy buen trabajo. Es un gol precioso: el movimiento de Alex [Isak] para crear espacio a su espalda de cara al remate y la asistencia de Bradley. Creo que es una gran jugada y me alegro por él».

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Aunque los atacantes acapararon los titulares, la aportación de Alisson Becker fue igual de decisiva para asegurar los tres puntos. El guardameta brasileño tuvo que realizar seis paradas durante la tarde, incluida una intervención de primer nivel cuando el marcador seguía empatado. Su entrenador se deshizo en elogios hacia su portero titular: «Sobre todo en la primera parte, con 0-0, hizo una intervención brillante. Fue importantísima porque, en este tipo de partidos, importa mucho quién marca primero. En ese momento estuvo muy bien».

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Iraola carga contra la «frustrante» falta de criterio del VAR

La tarde quedó empañada en los últimos instantes, cuando el árbitro señaló una falta de Kerkez dentro del área que permitió a Nketiah marcar de penalti el gol del honor. La decisión enfureció a Iraola. «Estoy muy molesto porque las acciones en nuestra área las pitan como penalti y en la otra área ahora sí», declaró el entrenador del Liverpool. «Sé que vamos ganando 3-0 y que es el minuto 95, pero estoy muy molesto. Es un choque de cabezas y, aun así, es Osario contra Milos [Kerkez]. Es un choque de cabezas. Se puede decir que íbamos 3-0, pero, para mí, hay más detrás, porque no es la primera vez esta temporada y, si comparas... Estoy realmente molesto».

«El VAR tardó mucho», añadió Iraola. «Cuando se pita un penalti y pasan dos minutos, ven la repetición dos o tres veces y buscan la manera de que el VAR no intervenga. Dejar la portería a cero no es fácil en la Premier League y queríamos ganar 3-0. No es solo por este penalti, sino por muchas cosas».

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Inquietud en el Liverpool ante el parón internacional

La victoria pone de relieve el gran rendimiento del Liverpool a domicilio: suma ya 13 puntos fuera de casa en la Premier League esta temporada, más que cualquier otro equipo de la competición, e iguala su mejor registro de puntos en sus primeros cinco partidos como visitante en una campaña liguera. «Quieres terminar con una victoria. Nos deja en una mejor posición, pero tenemos que seguir mejorando», admitió el entrenador al hablar de la dinámica que ha adquirido su equipo.

La posibilidad de sufrir más bajas preocupa claramente al español en un tramo crucial de la temporada. «Ahora estamos todos rezando porque en el último parón internacional perdimos a tres jugadores y eso es lo último que necesitamos ahora», confesó Iraola. «Espero que todo vaya bien y que esta vez no perdamos a nadie».