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Nicolas Jackson se mostró encantado después de que su doblete impulsara al Aston Villa a una victoria por 2-1 ante el Manchester City el sábado. El delantero elogió a Unai Emery, a sus compañeros y a la afición tras un resultado que puso fin al inicio perfecto del City en la Premier League y dio al Villa su primera victoria en casa en liga de la temporada.

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Doblete ante el líder

En declaraciones a TNT Sports tras el partido, Jackson valoró su actuación decisiva para la victoria. El delantero marcó los dos goles del Villa para poner fin a la racha de siete victorias ligueras consecutivas del equipo de Enzo Maresca e insistió en que marcar forma parte de su trabajo.

«Es mi trabajo, así que estoy muy contento de hacerlo cada vez», dijo Jackson. «Ojalá siga sin lesiones y pueda continuar trabajando para el entrenador y el equipo. Estoy muy contento de que hayamos ganado. Eso es lo más importante para mí».





Brilla a las órdenes de Emery

Jackson suma seis goles en sus últimos seis partidos en todas las competiciones y está brillando a las órdenes de Emery, que ya le dirigió en el Villarreal. El delantero, del que Maresca prescindió en el Chelsea antes de que llegara como sustituto de Ollie Watkins, atribuye al entrenador y a sus compañeros el mérito de haberle ayudado a adaptarse rápidamente.

«Estoy muy contento, la verdad. Sobre todo, estoy muy contento con el entrenador, con los jugadores del equipo y con la afición», explicó Jackson. Y añadió: «No es fácil, pero resulta más fácil gracias al entrenador y a los jugadores, por supuesto. Es un vestuario increíble, con un entrenador increíble».









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Villa Park vuelve a complicarle la vida al Manchester City

Villa Park sigue siendo un campo difícil para el Manchester City, que no gana allí desde hace varias temporadas. La victoria también fue la primera del Villa en casa en liga esta temporada. Jackson reconoció la magnitud del desafío, pero destacó la importancia de los tres puntos.

«Increíble, difícil, la verdad, pero conseguimos la victoria y eso era lo más importante. Sabemos que es un equipo muy fuerte, es el líder, así que estamos muy contentos de haber ganado», dijo Jackson. Y concluyó: «Gracias a Dios conseguimos la primera victoria en casa en liga».

¿Qué viene ahora?

El Aston Villa intentará aprovechar este impulso cuando se enfrente al Bournemouth en la Copa de la Liga inglesa, antes de medirse al Fulham en la Premier League. El Manchester City, que sigue líder con 21 puntos pese a la derrota, se prepara ahora para dos partidos contra el Brighton: se enfrentará a él en la copa el miércoles y volverá a medirse con él en liga el sábado.