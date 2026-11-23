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Goncalo Ramos admitió sentirse aliviado tras volver a marcar en la contundente victoria del AC Milan por 5-1 ante el Frosinone el domingo. El delantero portugués ha estado sometido a un intenso escrutinio desde su sonado fichaje por el club de San Siro en verano, pero su última actuación apunta a que empieza a encontrar su sitio en Italia.

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Ramos marca y se quita presión de encima

El peso de las expectativas ha recaído sobre Ramos desde su llegada a Milanello. Tras un traspaso por una suma considerable en el mercado de verano, al exjugador del Benfica le había costado reproducir su eficacia goleadora en la Serie A y solo llevaba tres goles antes de la visita del Frosinone. Sin embargo, el delantero firmó una actuación de peso en San Siro : no solo marcó, sino que también tuvo un papel fundamental en la elaboración de varios de los otros goles de la goleada. Además de su acierto ante la portería, llamó la atención su esfuerzo, con el que dificultó constantemente el juego de la defensa visitante.

En declaraciones a Sky Sport Italia, recogidas por TUTTOmercatoWEB, el delantero habló de su gol y de la evolución del equipo. «Estoy muy contento de haber marcado. Lo más importante es que ganamos y jugamos bien como equipo. Los tres puntos son siempre lo más importante», afirmó.

Una nueva cultura en San Siro

La victoria es una prueba más de que la plantilla empieza a compenetrarse bajo el actual proyecto técnico. Ramos elogió el ambiente en el club y señaló que la conexión entre los jugadores mejora rápidamente en el día a día. El internacional portugués cree que el progreso colectivo del grupo resulta cada vez más evidente para quienes lo observan desde la grada, a medida que los jugadores se adaptan a una nueva identidad táctica.

«Sí, aquí todo va muy bien: el equipo, el espíritu, el ambiente», explicó Ramos al ser preguntado por cómo se siente en el club. «Nos conocemos mejor cada día, cada semana, después de cada entrenamiento, y creo que todo el mundo puede verlo en el campo, como hoy. Estamos construyendo algo bonito y queremos seguir trabajando y avanzando».

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Susto por una posible lesión y valoración del entrenador

La afición del Milan vivió un breve momento de preocupación cuando Ramos pareció tener unas leves molestias. El entrenador Ruben Amorim defendió rápidamente su decisión de sustituirlo antes de tiempo e insistió en que está encantado por el delantero, pese a la evidente frustración del jugador al tener que salir del campo. Para el técnico, proteger a Ramos fue una cuestión de puro pragmatismo ante la dura acumulación de partidos. Con un exigente calendario de la Europa League a la vista y muy poco tiempo para recuperarse, Amorim dejó claro que el club sencillamente no puede permitirse más bajas por lesión.

«No podemos perder a más jugadores. Todos nuestros jugadores pueden disputar todos los partidos, pero tenemos poco tiempo para recuperarnos de cara a la Europa League, así que no podemos arriesgar nada. Era mejor sustituirlo: imagino que no estaba contento, pero yo estoy contento por él, por su gol, especialmente por el 2-0. Fue un gol que marcó la diferencia en un partido contra un equipo que es muy fuerte en las transiciones uno contra uno», declaró Amorim.

Lo que le espera al Milan

Con un decisivo duelo de la Europa League ante el Olympiacos a la vista, el delantero no podía haber recuperado su mejor nivel en un momento más oportuno. Amorim ha insistido en la importancia de estos partidos continentales y ha advertido de que no lograr la clasificación supondría un importante revés para los objetivos del club. Contar con un delantero centro con confianza será esencial para afrontar un tramo complicado del calendario y asegurar un puesto en las eliminatorias de la competición. Mientras los jugadores siguen asentándose en sus funciones, la afición del Milan espera que esta contundente victoria sea solo el comienzo de una racha prolongada de grandes actuaciones tanto en el ámbito nacional como en el europeo.