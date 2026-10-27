«Estoy muy contento de que Harry haya ganado esto para Inglaterra»: Aaron Danks celebra el triunfo de Kane en el Balón de Oro antes del duelo del Bayern de Múnich contra el Magdeburgo en la Copa de Alemania

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Aaron Danks, segundo entrenador del Bayern de Múnich, ha expresado su orgullo tras el último hito individual de Harry Kane y ha destacado la importancia del delantero tanto para su club como para su selección. Los recientes reconocimientos de Kane han aportado una nota positiva mientras el gigante alemán se prepara para sus próximos compromisos en la copa nacional.

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El Bayern celebra el logro histórico de Kane

El ambiente en Saebener Strasse se ha visto animado por un importante reconocimiento individual mientras el Bayern se prepara para su próximo compromiso en la Copa de Alemania. Danks aprovechó la ocasión para felicitar públicamente a Kane por su reciente éxito en el Balón de Oro y destacó el efecto de un premio tan prestigioso en la moral de la plantilla. El capitán de Inglaterra está en un estado de forma deslumbrante desde su llegada a Baviera, y este último galardón confirma su condición de mejor delantero centro del mundo.

Danks se apresuró a señalar que el orgullo va más allá del club y alcanza también a Inglaterra. «No puedo decir que estuviera demasiado seguro: tenía que competir con jugadores de primer nivel. Las diferencias eran muy pequeñas. Trabajamos muy de cerca con él y vemos el esfuerzo que hace. Me alegro muchísimo por él. Como inglés, no soy del todo imparcial en esto. Pero veo lo duro que trabaja cada día. Me alegro por él y también por el club; demuestra lo que representa el club. Estoy muy orgulloso. También me alegra mucho que Harry haya ganado esto para Inglaterra, como el primer jugador en hacerlo desde Michael Owen. Ahora volverá y seguirá adelante con su habitual profesionalidad y humildad», afirmó.

Kane no se duerme en los laureles

Danks destacó la incansable ética de trabajo de Kane y su inquebrantable disciplina mental, y señaló que el delantero dedica constantemente sus energías a mejorar. En lugar de quedarse pensando en partidos o logros anteriores, Kane mantiene un nivel de concentración propio de la élite que le ayuda a mantener los pies en el suelo y a seguir centrado en lo que viene.

«Sé que Harry ahora se concentrará por completo en su próximo objetivo, su próxima actuación, su próximo partido. Recuperará de inmediato esa actitud profesional», declaró Danks. «Las palabras de Harry fueron fantásticas para todos los jugadores jóvenes; no iban dirigidas a nadie en particular. Trabaja muchísimo para estar bien preparado. Su éxito habla por sí solo. Hace unos años, mucha gente decía que nunca ganaría nada. Ahora le están llegando esas cosas; está dejando que su éxito hable por sí solo».

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Con los pies en el suelo pese a la euforia por el Balón de Oro

La euforia por el histórico triunfo de Harry en el Balón de Oro ha inundado el vestuario, pero Danks está decidido a mantener a su plantilla con los pies en el suelo. Al referirse al entusiasmo palpable tras la brillante ceremonia, el entrenador destacó el marcado contraste entre la gloria individual y la exigencia constante del fútbol de primera categoría, y reflexionó sobre las emociones que ha vivido su equipo en las últimas semanas.

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«Se ven los extremos que ofrece la vida. La inmensa alegría que sintió Harry ayer y los momentos que hemos vivido durante las últimas semanas. Es importante darse cuenta de que las personas son lo que más importa. Como entrenador, tienes que entender cómo sacar lo mejor de tus jugadores. Ante las dificultades, debemos confiar en la compenetración de nuestro equipo; eso nos hará aún más fuertes», comentó.

Respeto ante el desafío del Magdeburg

Pese a las celebraciones por Kane, Danks insistió en que el equipo sigue plenamente centrado en el partido de copa. El cuerpo técnico ha analizado a fondo al conjunto de segunda categoría y advirtió de que sus recientes actuaciones indican que puede causar serios problemas si el líder de la Bundesliga se desconcentra. Danks subrayó la necesidad de respetar al rival y señaló que el Magdeburg atraviesa una buena racha de resultados en la 2. Bundesliga.

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«Es un buen equipo, con un buen entrenador, buenas ideas y principios sólidos. Está en buena forma y ha empezado bien la temporada. Este partido es muy especial para ellos. Tendremos que igualar la energía que hemos mostrado últimamente para demostrar de lo que somos capaces», señaló Danks.