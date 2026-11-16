Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha defendido su política de rotaciones y el gran número de opciones defensivas de su equipo. Klopp abordó sus decisiones tácticas antes del decisivo partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Países Bajos.

Anuncios

Klopp gestiona la intensidad del equipo antes de la prueba ante Países Bajos

Alemania afronta su último partido del grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA contra Países Bajos sabiendo que una victoria en Berlín le dará el pase a cuartos de final. El seleccionador Jurgen Klopp ha tenido que responder a las inevitables preguntas sobre su elección de jugadores, especialmente después de dejar a Nico Schlotterbeck en el banquillo y apostar por Malick Thiaw ante Serbia para contrarrestar su juego de balones largos.

Como se espera que Países Bajos apueste por un juego técnico y basado en la posesión, se prevén nuevos ajustes tácticos.

Klopp mantiene su firme apuesta por sostener una alta intensidad física durante los 96 minutos mediante rotaciones estratégicas.

El impacto durante todo el partido, por encima del once inicial

Preguntado por la elección de jugadores y por si quienes destacan tienen garantizada la titularidad en el siguiente partido, Klopp explicó su enfoque global para gestionar la plantilla y la mentalidad del equipo.

Anuncios Anuncios

«Ya he tomado mi decisión, pero no os la voy a contar. En principio, en la vida, si alguien juega muy bien, sin duda aumentan sus posibilidades de volver a jugar. Sin embargo, no siempre hay que ponerlo de titular unos días después; hay que sopesarlo todo cuidadosamente», afirmó Klopp.

Related Topics

Próximos partidos ALE UEFA Nations League A 14:45 HOL Ver

«Para mí, lo más importante es que el equipo pueda mantener una alta intensidad durante 95 o 96 minutos. El jugador que empieza el partido es importante, pero no mucho más que el que lo termina».

Descarta la necesidad de una jerarquía defensiva rígida

Klopp también defendió con vehemencia las opciones de Alemania en el centro de la defensa e insistió en que la selección cuenta con una profundidad y una flexibilidad extraordinarias en el eje de la zaga.

Anuncios

«Sé que quizá penséis que estoy loco por ser siempre positivo con esta situación. Pero en los últimos meses he pasado mucho tiempo viendo vídeos de los defensas, incluso sin intención de ficharlos. El puesto de central es una posición en la que siento que nuestro equipo tiene muchísimas garantías», recalcó Klopp.

«Los jugadores que están aquí son de primer nivel. Waldemar Anton está lesionado en casa y también es un jugador de primer nivel. Por no hablar de la generación sub-21 que viene por detrás. No veo la necesidad de establecer ahora una jerarquía rígida».

Anuncios

Flexibilidad táctica ante rivales técnicos

Klopp explicó que la composición de su línea defensiva seguirá siendo flexible y se adaptará a las características físicas y tácticas de cada rival.

Ya sea recurriendo de nuevo a defensas con buen manejo del balón o alineando a especialistas para contrarrestar perfiles concretos de delanteros, Klopp tiene claro su plan de partido.

Anuncios

Alemania está plenamente preparada para llevar a cabo el plan de su seleccionador y lograr una victoria de autoridad en Berlín.