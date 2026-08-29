Ya se conocen los calendarios europeos de Ajax, AZ, FC Twente y NEC. Los cuatro clubes neerlandeses ya saben cuándo y dónde jugarán sus partidos de la fase de liga de la Europa League y la Conference League. Especialmente para el NEC espera de inmediato un cartel especial.
Feyenoord y PSV representan a Países Bajos esta temporada en la Champions League. Los calendarios de los rotterdamers y los de Eindhoven ya se conocían el sábado por la mañana.
Al AZ le espera de inmediato el Sunderland
El AZ también arranca su aventura en la Europa League con un partido fuera de casa. El conjunto de Alkmaar visitará al Sunderland. El ganador de la copa de la pasada temporada no tuvo que disputar rondas previas y en el sorteo quedó emparejado, entre otros, con la Juventus y el Benfica.
El partido en casa contra la Juventus es el que más llama la atención. El AZ cerrará la fase de liga con un duelo a domicilio ante el Benfica. El programa completo del conjunto de Alkmaar puede consultarse a continuación.
Fecha
Rival
Casa/fuera
Inicio
16 de septiembre
Sunderland
Fuera
21.00 horas
15 de octubre
Hapoel Be'er Sheeva
Casa
18.45 horas
22 de octubre
Ararat Armenia
Fuera
18.45 horas
5 de noviembre
Juventus
Casa
21.00 horas
26 de noviembre
Sparta Praga
Fuera
21.00 horas
10 de diciembre
Sturm Graz
Casa
18.45 horas
21 de enero
Dinamo Zagreb
Casa
21.00 horas
28 de enero
Benfica
Fuera
21.00 horas
El NEC se mide de entrada a la Juventus
Para el NEC, la Europa League comenzará con una visita a la Juventus. El conjunto de Nimega jugará el 17 de septiembre en Turín contra el gran club italiano. Más adelante también llegará el Benfica a De Goffert, donde se espera a los portugueses el 21 de enero.
Entre esos dos atractivos duelos, al NEC le esperan, entre otros, partidos contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes y Ararat. Tras el cambio de año llegará además el duelo fuera de casa contra el NK Celje, el 28 de enero. Después, la fase de liga habrá terminado.
El NEC debe acabar entre los 24 primeros para clasificarse a la fase eliminatoria de la Europa League. Los ocho equipos mejor clasificados se meterán directamente en los octavos de final, mientras que los equipos del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que disputar una ronda intermedia.
Fecha
Rival
Casa/fuera
Inicio
17 de septiembre
Juventus
Fuera
21.00 horas
15 de octubre
Levski Sofia
Casa
21.00 horas
22 de octubre
Dinamo Zagreb
Fuera
18.45 horas
5 de noviembre
Omonia Nicosia
Casa
18.45 horas
26 de noviembre
Stade Rennes
Casa
21.00 horas
10 de diciembre
Anarat
Fuera
18.45 horas
21 de enero
Benfica
Casa
18.45 horas
28 de enero
Celje
Fuera
21.00 horas
El Ajax abre en Croacia
El Ajax comenzará su campaña europea el 15 de octubre con un partido fuera de casa contra el Hajduk Split. Una semana después, en el Johan Cruijff ArenA, está programado el duelo con la Atalanta. A principios de noviembre, el equipo visitará al FC Midtjylland en Dinamarca. Más tarde ese mismo mes, el Ajax recibirá en casa al FC Thun. En diciembre llegarán los dos últimos partidos de la fase de liga: primero un duelo a domicilio con el STVV en Bélgica y después, el 17 de diciembre, el partido en casa contra el Getafe.
Fecha
Rival
Casa/fuera
Inicio
15 de octubre
Hadjuk Split
Fuera
18.45 horas
22 de octubre
Atalanta
Casa
21.00 horas
5 de noviembre
FC Midtjylland
Fuera
18.45 horas
26 de noviembre
FC Thun
Casa
18.45 horas
10 de diciembre
STVV
Fuera
21.00 horas
17 de diciembre
Getafe
Casa
21.00 horas
El FC Twente empieza y termina en casa
El FC Twente también entrará en acción a partir del 15 de octubre en la Conference League. Los Tukkers recibirán entonces al FC Thun en De Grolsch Veste. El 23 de octubre llegará una visita a Gibraltar para el partido contra Lincoln Red Imps.
El 5 de noviembre, el Twente volverá a jugar ante su afición, esta vez contra el Pafos. Después llegarán partidos fuera de casa contra el SC Freiburg y el Aarhus. El equipo cerrará la fase de liga el 17 de diciembre con un partido en casa contra el Kairat Almaty.
Fecha
Rival
Casa/fuera
Inicio
15 de octubre
FC Thun
Casa
21.00 horas
22 de octubre
Lincoln Red Imps
Fuera
21.00 horas
5 de noviembre
Pafos
Casa
21.00 horas
26 de noviembre
SC Freiburg
Fuera
21.00 horas
10 de diciembre
Aarhus
Casa
21.00 horas
17 de diciembre
Kairat Almaty
Fuera
21.00 horas