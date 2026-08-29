Ya se conocen los calendarios europeos de Ajax, AZ, FC Twente y NEC. Los cuatro clubes neerlandeses ya saben cuándo y dónde jugarán sus partidos de la fase de liga de la Europa League y la Conference League. Especialmente para el NEC espera de inmediato un cartel especial.

Feyenoord y PSV representan a Países Bajos esta temporada en la Champions League. Los calendarios de los rotterdamers y los de Eindhoven ya se conocían el sábado por la mañana.

Al AZ le espera de inmediato el Sunderland

El AZ también arranca su aventura en la Europa League con un partido fuera de casa. El conjunto de Alkmaar visitará al Sunderland. El ganador de la copa de la pasada temporada no tuvo que disputar rondas previas y en el sorteo quedó emparejado, entre otros, con la Juventus y el Benfica.

El partido en casa contra la Juventus es el que más llama la atención. El AZ cerrará la fase de liga con un duelo a domicilio ante el Benfica. El programa completo del conjunto de Alkmaar puede consultarse a continuación.

Fecha Rival Casa/fuera Inicio 16 de septiembre Sunderland Fuera 21.00 horas 15 de octubre Hapoel Be'er Sheeva Casa 18.45 horas 22 de octubre Ararat Armenia Fuera 18.45 horas 5 de noviembre Juventus Casa 21.00 horas 26 de noviembre Sparta Praga Fuera 21.00 horas 10 de diciembre Sturm Graz Casa 18.45 horas 21 de enero Dinamo Zagreb Casa 21.00 horas 28 de enero Benfica Fuera 21.00 horas

El NEC se mide de entrada a la Juventus

Para el NEC, la Europa League comenzará con una visita a la Juventus. El conjunto de Nimega jugará el 17 de septiembre en Turín contra el gran club italiano. Más adelante también llegará el Benfica a De Goffert, donde se espera a los portugueses el 21 de enero.

Entre esos dos atractivos duelos, al NEC le esperan, entre otros, partidos contra Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes y Ararat. Tras el cambio de año llegará además el duelo fuera de casa contra el NK Celje, el 28 de enero. Después, la fase de liga habrá terminado.

El NEC debe acabar entre los 24 primeros para clasificarse a la fase eliminatoria de la Europa League. Los ocho equipos mejor clasificados se meterán directamente en los octavos de final, mientras que los equipos del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que disputar una ronda intermedia.

Fecha Rival Casa/fuera Inicio 17 de septiembre Juventus Fuera 21.00 horas 15 de octubre Levski Sofia Casa 21.00 horas 22 de octubre Dinamo Zagreb Fuera 18.45 horas 5 de noviembre Omonia Nicosia Casa 18.45 horas 26 de noviembre Stade Rennes Casa 21.00 horas 10 de diciembre Anarat Fuera 18.45 horas 21 de enero Benfica Casa 18.45 horas 28 de enero Celje Fuera 21.00 horas

El Ajax abre en Croacia

El Ajax comenzará su campaña europea el 15 de octubre con un partido fuera de casa contra el Hajduk Split. Una semana después, en el Johan Cruijff ArenA, está programado el duelo con la Atalanta. A principios de noviembre, el equipo visitará al FC Midtjylland en Dinamarca. Más tarde ese mismo mes, el Ajax recibirá en casa al FC Thun. En diciembre llegarán los dos últimos partidos de la fase de liga: primero un duelo a domicilio con el STVV en Bélgica y después, el 17 de diciembre, el partido en casa contra el Getafe.

Fecha Rival Casa/fuera Inicio 15 de octubre Hadjuk Split Fuera 18.45 horas 22 de octubre Atalanta Casa 21.00 horas 5 de noviembre FC Midtjylland Fuera 18.45 horas 26 de noviembre FC Thun Casa 18.45 horas 10 de diciembre STVV Fuera 21.00 horas 17 de diciembre Getafe Casa 21.00 horas

El FC Twente empieza y termina en casa

El FC Twente también entrará en acción a partir del 15 de octubre en la Conference League. Los Tukkers recibirán entonces al FC Thun en De Grolsch Veste. El 23 de octubre llegará una visita a Gibraltar para el partido contra Lincoln Red Imps.

El 5 de noviembre, el Twente volverá a jugar ante su afición, esta vez contra el Pafos. Después llegarán partidos fuera de casa contra el SC Freiburg y el Aarhus. El equipo cerrará la fase de liga el 17 de diciembre con un partido en casa contra el Kairat Almaty.