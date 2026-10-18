«Estos no son los estándares de un club grande»: una confesión impactante que resume el derrumbe del Manchester United

En una temporada en la que las razones para el optimismo se reducen entre la afición del Manchester United, marcar goles ya no basta para disipar los temores ni para esconder la magnitud de los problemas que rodean al equipo. Y mientras Bryan Mbeumo sigue dando señales positivas con sus goles consecutivos, el técnico Michael Carrick se encuentra ante una realidad mucho más compleja, después de que la racha de resultados negativos se extendiera a seis partidos consecutivos sin ganar, en una imagen que recuerda a los periodos difíciles que vivió el club en los últimos años.

El empate 1-1 ante el Leeds United, en el estadio de Elland Road, añadió más presión sobre el Manchester United, a pesar de los intentos del equipo por mostrar una imagen aceptable. Entre la crisis de resultados, las críticas dirigidas a la dirección por el capítulo de los fichajes y el aumento de los problemas físicos en la plantilla, la tarea de Carrick parece aún más complicada, incluso con su insistencia en mantener una visión positiva sobre lo que le espera a su equipo.

En medio de este panorama oscuro, Bryan Mbeumo continúa siendo uno de los indicadores más positivos en las filas del Manchester United, después de anotar un nuevo gol en el estadio del Leeds, elevando su cuenta a cuatro goles en siete partidos de la Premier League, según informó "BBC Sport".

El delantero camerunés aporta a su equipo cierta dosis de eficacia ofensiva, en un momento en el que un gran número de sus compañeros sufre para encontrar el camino a la red. Y con la excepción de Bruno Fernandes, que marcó un triplete ante el Ipswich en agosto, ningún otro jugador de la plantilla de Carrick ha logrado anotar más de un gol.

Pero apoyarse en el brillo de Mbeumo no parece suficiente para sacar al equipo de su crisis, sobre todo porque el problema no se limita a marcar, sino a la capacidad del Manchester United de convertir su rendimiento en victorias que le den estabilidad y devuelvan la confianza a su afición.

Y aunque el equipo ofreció una actuación aceptable ante el Leeds, al igual que en su aparición frente al Atlético de Madrid el martes, recibir un gol en el primer minuto del último encuentro lo colocó de nuevo ante una prueba difícil y dejó al descubierto que sigue sufriendo para gestionar los momentos decisivos.

Seis partidos sin ganar y Carragher se niega a bajar el nivel de exigencia

El Manchester United llegó a seis partidos consecutivos sin lograr ninguna victoria, la peor racha del equipo desde la temporada 2018-2019, cuando su nivel cayó de forma brusca después de la confirmación de Ole Gunnar Solskjaer como director técnico de manera permanente.

Este balance coloca al equipo bajo una presión creciente, especialmente porque el empate ante el Leeds no ofreció lo suficiente para convencer a los observadores de que la crisis empieza a encaminarse hacia una solución.

Jamie Carragher, exdefensa del Liverpool y de la selección de Inglaterra, fue uno de los críticos más destacados de la imagen que mostró el United, al considerar que no perder no debería convertirse en un criterio para juzgar el éxito o la evolución del equipo.

Carragher declaró a la cadena "Sky Sports": "Como no perdieron ante el Leeds, tendemos a creer que el United ofreció una buena actuación. Pero desde otro ángulo, eso es algo negativo; porque así estamos bajando los estándares. En realidad, no deberíamos hablar del Manchester United con esa lógica".

Las declaraciones de Carragher reflejan una parte de la crisis que vive el club, ya que las expectativas ya no se limitan a competir por los títulos, sino que ahora se habla de cómo recuperar la capacidad de ganar de forma regular y evitar más tropiezos que alejen al equipo de los primeros puestos.

Martínez enciende la crisis en la dirección y Wilcox, presente en la grada

Los resultados no fueron la única fuente de preocupación dentro del Manchester United, ya que antes del encuentro ante el Leeds surgió una crisis provocada por el defensa argentino Lisandro Martínez, después de dirigir duras críticas al director deportivo Jason Wilcox y a la dirección del club, acusándolos de haber fracasado en proporcionar fichajes eficaces durante el mercado de verano.

Las declaraciones de Martínez reabrieron el debate sobre la política del club en el mercado de fichajes y sobre la capacidad de la dirección para cubrir las necesidades del equipo y aportar los elementos necesarios para ayudar al cuerpo técnico a competir.

Wilcox estuvo presente en las gradas del estadio de Elland Road durante el partido, mientras que Martínez fue titular, después de haberse disculpado por el momento y el lugar en que dirigió sus críticas, sin desdecirse del contenido de lo que dijo.

Esta crisis adquiere una importancia adicional ante la creencia de que Carrick no ha recibido todos los elementos que necesita, especialmente en la posición de lateral izquierdo, donde el equipo ha carecido de un competidor claro para Luke Shaw.

Y como señal de la magnitud del desorden en esa posición, Diogo Dalot se convirtió en el quinto jugador diferente que la ocupa con el Manchester United en la presente temporada, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad técnica y la capacidad del entrenador de apoyarse en un once fijo.

La situación de Shaw respecto a su participación en el viaje del equipo el miércoles para enfrentarse al Como italiano en la Liga de Campeones sigue sin resolverse, algo que podría obligar a Carrick a introducir más cambios en su alineación, en un momento en el que el equipo necesita con urgencia estabilidad.

Las lesiones golpean a la defensa y Carrick recurre a soluciones de emergencia

Los problemas del Manchester United aumentaron durante el partido ante el Leeds, después de que Martínez abandonara el campo en el descanso por una lesión en el muslo, lo que reavivó los temores sobre el estado de la línea defensiva y la capacidad del equipo para gestionar las ausencias.

Y con la delicada situación física del defensa neerlandés Matthijs de Ligt, que regresó recientemente tras una ausencia de alrededor de 11 meses por problemas en la espalda, Carrick decidió apostar por el lateral Noussair Mazraoui en su lugar, en un movimiento que reflejó la magnitud de las limitaciones que condicionan sus opciones defensivas.

Estas circunstancias colocan al técnico ante un claro dilema: se le exige encontrar el equilibrio entre preservar la integridad de los jugadores que vuelven de lesiones y aprovechar los elementos disponibles para superar la racha de resultados negativos.

Además, la continuidad de los cambios en la línea defensiva no ayuda a construir la compenetración necesaria entre los jugadores, especialmente en una etapa en la que el equipo necesita reducir los errores y mejorar la gestión del inicio de los partidos, después de recibir un gol tempranero ante el Leeds.

Entre la falta de estabilidad defensiva y las críticas relacionadas con los fichajes, Carrick se encuentra obligado a buscar soluciones rápidas, sin disponer del lujo de contar con todos sus efectivos en su mejor estado físico.

Decimotercer puesto y Carrick se aferra al optimismo

El Manchester United terminó el partido ante el Leeds ocupando el decimotercer puesto en la tabla de clasificación de la Premier League, con la posibilidad de caer a una posición más baja antes de que se completen los partidos de la jornada.

A pesar del panorama preocupante, Carrick optó por alejarse del tono pesimista, prefiriendo subrayar que su equipo puede superar la etapa actual si logra recuperar la solidez y trabajar de la manera correcta.

Y al contrario de lo que ocurrió con Ruben Amorim la temporada pasada, cuando el técnico portugués realizó declaraciones incendiarias en una conferencia de prensa posterior al enfrentamiento entre ambos equipos, antes de ser destituido en un plazo de 24 horas, Carrick se mostró más tranquilo a la hora de gestionar las presiones.

El entrenador del Manchester United dijo que había llevado auriculares durante toda la semana y que por eso no escuchó el ruido que provocaron las declaraciones de Martínez, antes de explicar su visión de la situación actual.

Y añadió: "Sinceramente, hoy pareció como un nuevo comienzo; somos conscientes de nuestra realidad actual, la aceptamos y trabajamos para corregirla. No intento presentar las cosas como si fueran ideales en ningún caso, soy completamente realista".

Carrick explicó que los equipos pasan a veces por periodos difíciles en los que necesitan encontrar un camino para salir de la crisis, e insistió en la necesidad de mostrar solidez y seguir haciendo las cosas correctas, en lugar de rendirse a la presión de los resultados.

Cerró sus palabras asegurando que el Manchester United posee los recursos necesarios para ganar partidos de fútbol, y que la situación puede parecer negativa si se mira desde un determinado ángulo, pero se mostró confiado en la capacidad del equipo de lograr una serie de resultados positivos.

Sin embargo, el optimismo por sí solo no será suficiente para cambiar la realidad del Manchester United; el equipo necesita traducir la mejora del rendimiento en victorias reales, resolver sus problemas defensivos y recuperar la estabilidad dentro y fuera del campo. Y hasta que eso suceda, el brillo de Mbeumo seguirá siendo un punto de luz en una temporada cada vez más complicada, mientras Carrick espera que el próximo partido sea un verdadero comienzo para salir del túnel oscuro.



