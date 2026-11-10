Estos jugadores de la selección de Países Bajos están apercibidos

Seis jugadores de la selección de Países Bajos están apercibidos de sanción de cara al partido en casa contra Grecia de este viernes en la Liga de Naciones. Si reciben otra tarjeta, uno o varios de estos internacionales serán suspendidos.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang y Tijjani Reijnders serán suspendidos si reciben otra tarjeta amarilla. Virgil van Dijk también está apercibido, pero el capitán de Países Bajos se perderá el partido del viernes por lesión.

Quinten Timber, Van Hecke y Van Dijk vieron una tarjeta amarilla contra Alemania (1-1) en septiembre. Jurriën Timber y Reijnders fueron amonestados en la visita a Serbia, mientras que Lang recibió una amarilla en el partido a domicilio contra Grecia.

Si reciben otra tarjeta amarilla, estos jugadores serán suspendidos. En ese caso, se perderán el último partido de la fase de grupos, el lunes contra Alemania. Países Bajos jugará el 16 de noviembre en el Estadio Olímpico de Berlín.

En la Liga de Naciones, dos tarjetas amarillas acarrean un partido de suspensión. Después, vuelve a haber sanción al acumular cuatro, seis y ocho tarjetas amarillas. El contador no se pone a cero justo después de la fase de grupos, sino en los cuartos de final.

Próximos partidos HOL UEFA Nations League A 14:45 GRE Ver

Países Bajos ocupa actualmente el primer puesto del grupo B de la Liga de Naciones, con ocho puntos en cuatro partidos. Grecia ha sumado los mismos puntos. Alemania tiene cinco y Serbia aún no ha sumado ninguno.

En su anterior encuentro con Grecia, Países Bajos llegó al descanso con una desventaja de 2-0. Gracias a los goles de Van Dijk y Reijnders, el equipo del seleccionador Xavi logró rescatar un punto.