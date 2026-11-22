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El trato de los dirigentes del Bayern de Múnich a Jamal Musiala sigue dando que hablar. El exjugador de la Bundesliga Maik Franz ha lanzado duras críticas. Stefan Effenberg coincide con él y hasta Rio Ferdinand se muestra sorprendido.

El exdefensa, que jugó entre otros en el Eintracht de Fráncfort y el Hertha BSC, calificó de «mezquina» la discusión sobre Musiala iniciada por los dirigentes del Bayern en el programa 'Doppelpass' de Sport1. Para Franz, la forma de abordar el asunto «ya tiene algo de acoso».

El debate sobre Musiala tiene su origen en las declaraciones del histórico dirigente del Bayern Uli Hoeneß en el 'Sonntags-Stammtisch' de BR. Después se sumó el presidente de la junta directiva, Jan-Christian Dreesen, en Abendzeitung, y el miembro de la junta directiva Karl-Heinz Rummenigge empleó palabras aún más duras el viernes por la noche en Sky, tras el 1-1 contra el 1. FC Köln . «Si no vuelve a ser el Jamal de antes, tendremos que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque entonces esas cantidades, francamente, ya no se pueden justificar», dijo. El sábado, incluso el sindicato de futbolistas FIFPRO condenó el ataque frontal con duras palabras en un comunicado público.

Musiala había renovado su contrato en febrero de 2025 hasta 2030 y se convirtió así en uno de los jugadores mejor pagados del club muniqués. Según se afirma, el internacional cobraría 25 millones de euros al año. Poco después sufrió una lesión terrible en el Mundial de Clubes que lo obligó a permanecer varios meses de baja. Más tarde, durante la preparación de la temporada actual, se desplomó en dos partidos amistosos. Posteriormente anunció que le habían diagnosticado un trastorno funcional neurológico con ausencias, una forma de crisis epilépticas .

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El presidente Herbert Hainer rechazó tajantemente el sábado la sospecha de que el entorno de Musiala pudiera haber conocido la enfermedad antes de la renovación . Por su parte, Süddeutsche Zeitung afirma haber sabido que en verano hubo un acuerdo verbal entre los representantes de Musiala y el club para modificar el contrato del jugador si este no lograba recuperar su nivel anterior .

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«Mia san Money»: Maik Franz establece una delicada comparación con Deisler

Para Franz, resulta inadmisible que ahora se discuta una reducción del salario de Musiala teniendo en cuenta todo lo que ha vivido. «Entonces ya no hablamos de Mia san Mia, sino de Mia san Money», dijo. Más tarde añadió: «Seguimos hablando de una persona. Son tres de las personas más poderosas del fútbol alemán y lo arrastran a la escena pública para someterlo a examen. (...) Hace 20 años tuvimos el caso de Sebastian Deisler».

Deisler fue considerado en su día un talento excepcional en Alemania, antes de poner fin a su carrera en enero de 2007, a los 27 años, debido a una depresión derivada de graves lesiones de rodilla y de la enorme presión del fútbol profesional.

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El excapitán del Bayern Stefan Effenberg, también invitado en 'Doppelpass', dio la razón a Franz: «Por principio, a un jugador lesionado hay que acompañarlo y protegerlo públicamente. Las declaraciones del Bayern fueron catastróficas. Pones muchas cosas en duda. Todos deseamos de corazón que vuelva a estar al cien por cien. ¿Por qué cuestionarlo así ahora públicamente? Cerrad la puerta y hablad con el jugador y con su representante. Pero no en público». Cuestionar a un jugador públicamente no ayuda «a nadie». «Hacerlo así es increíblemente desacertado».

A Effenberg le sorprende especialmente que Hoeneß no salga en defensa del jugador. «Por eso me desconcierta todavía más», dijo el excentrocampista del equipo muniqués: «Antes, el Bayern renovaba el contrato de los jugadores gravemente lesionados para dar una señal. Eso es exactamente lo contrario de lo que está haciendo con Musiala».

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¿Puede perjudicar al Bayern en el futuro su trato a Musiala?

Además, ese trato puede tener consecuencias en cadena. «En realidad, tendrían que decir: Harry Kane está lesionado ( rotura del ligamento de la sindesmosis, varios meses de baja ; nota de la redacción), acabamos de renovarle el contrato, además con un salario elevado. Si no vuelve al cien por cien, tendremos que hablar de su sueldo. Eso es lo que tendrían que hacer».

Franz se expresó en la misma línea e incluso pronosticó problemas en futuras negociaciones contractuales . «Quizá tienes en tus filas a Michael Olise, el próximo mejor jugador del mundo. También quieres que renueve y que cobre mucho. Pero él tendrá en mente: “Si enfermo o me lesiono y no rindo, me expondrán públicamente”», dijo, antes de subrayar: «Uf, creo que no se han hecho ningún favor con esto».

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Para Effenberg, incluso hace falta una disculpa pública «desde la cúpula». Durante la asamblea general del sábado, Hainer y Dreesen, en ausencia de Rummenigge y Hoeneß, se esforzaron más bien por restar importancia al asunto que dominaba la actualidad.

«Todos nos preocupamos siempre por el jugador. Y Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen también lo han expresado», explicó Hainer. Nunca se trató de «presionar a Jamal», recalcó Dreesen: «Todos deseamos que Jamal vuelva a ser el Jamal de antes. Necesita tiempo para recuperarse. Hay que dárselo».

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El trato a Musiala también causa indignación fuera de Alemania

Con todo, el asunto también está dando mucho que hablar fuera de Alemania. La leyenda inglesa Rio Ferdinand escribió en X: «El Bayern de Múnich debería actuar mejor que esto... Si, debido a los problemas de salud de Jamal, quieren negociar condiciones más razonables para el futuro del club, deberían hablar con él y con su equipo en lugar de hacerlo con los medios».

El defensa, que pasó muchos años en el Manchester United y disputó 81 partidos con su selección, ya no reconoce al Bayern. «Esta situación ya debe de ser bastante difícil de sobrellevar para Jamal sin que los medios y los representantes del club hablen de ella públicamente. El Bayern es uno de esos clubes que, vistos desde fuera, siempre han mostrado una clase y un nivel admirados por la mayoría. Por desgracia, lo que ocurre en esta situación no se parece en absoluto al Bayern de Múnich».

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Mientras tanto, Musiala cuenta con todo el apoyo de la dirección deportiva. «Creemos firmemente que puede volver a alcanzar su nivel. En el área deportiva tenemos otra convicción», dijo el director deportivo Max Eberl tras el partido contra el Köln, al ser preguntado por las duras palabras de Rummenigge. El entrenador Vincent Kompany subrayó que Musiala es un «jugador especial» y que cree en él. El belga dijo que no quería «entrar en esta discusión; no lo he hecho en dos años y medio. Que haya aquí muchas personas que han hecho mucho por el club y que tienen su opinión está perfectamente bien».

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