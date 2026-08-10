«Las pausas de hidratación y todo el show de chichinabo que hay alrededor, creo que no hacen falta y una cosa puedo decir: ese no será, con toda seguridad, el camino que seguiremos en el Eintracht de Frankfurt en lo que respecta al fútbol», dijo Hellmann el domingo durante el día de la familia del Eintracht ante 17.000 aficionados en el estadio de Fráncfort.

En concreto, Hellmann cargó contra tres hechos: «Sinceramente, no podía creer que se ampliara sin más una cosa sagrada como el descanso del entretiempo. Me habría creído cualquier cosa, pero que se alargara un descanso hasta 35 minutos, o los que fueran al final, que se retiraran tarjetas amarillas porque lo exige un político y que se quiera vender el Mundial... sinceramente, siempre tengo que pellizcarme. Eso supera todo lo que podemos soportar».

En la final del Mundial entre España y Argentina, el descanso se prolongó para dar tiempo a varias actuaciones musicales. Sin embargo, al final no duró 35 minutos, como afirmó Hellmann, sino 27. En el segundo caso al que se refirió Hellmann, se trata de la sanción retirada al delantero Folarin Balogun, de la anfitriona Estados Unidos, tras la intervención del presidente de EE. UU., Donald Trump. Con la venta del Mundial se refiere a los muy debatidos planes de inversión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que entretanto han sido retirados.

Axel Hellmann vio siete partidos del Mundial en el estadio

El propio Hellmann también estuvo en Estados Unidos durante el Mundial y, según explicó, vio siete partidos en directo en el estadio, y quedó encantado con el ambiente: «Solo puedo decir que, en cuanto a la atmósfera, fue realmente estupendo. Ver a muchos países pequeños, a muchos aficionados de rincones muy distintos del mundo, y el entusiasmo era enorme».

Su Eintracht se preparaba actualmente para la nueva temporada bajo las órdenes del nuevo y viejo entrenador Adi Hütter. El 21 de agosto se medirá a domicilio al DJK Teutonia St. Tönis en la 1.ª ronda de la Copa de Alemania. El debut en la Bundesliga será el 29 de agosto en casa del Union Berlin.