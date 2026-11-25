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La polémica final de la Copa África 2025 suma un nuevo capítulo: la federación marroquí ha anunciado que recurrirá la restitución de Senegal como campeón. Pese al reciente fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Marruecos se niega a renunciar al trofeo tras uno de los partidos más controvertidos de la historia del torneo.

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Una final caótica desató una batalla legal de meses

Los problemas estallaron en el minuto 98 de la final, cuando Marruecos, anfitrión del torneo, recibió un penalti a favor. Los jugadores y el cuerpo técnico de Senegal, indignados, abandonaron el campo en señal de protesta. El juego se detuvo durante 14 minutos hasta que regresaron. Brahim Diaz falló el penalti y Senegal acabó imponiéndose por 1-0 en la prórroga.

Dos meses después, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retiró el título a Senegal por su conducta y concedió a Marruecos una victoria por 3-0 , lo que llevó a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) a recurrir ante el TAS .

El TAS respalda la decisión del árbitro de reanudar el juego

En su fallo del martes, el TAS confirmó el resultado de la final y señaló que la decisión del árbitro de reanudar el juego zanjó la cuestión .

«El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó el recurso de la FSF contra la CAF y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) relativo a la final de la Copa África Marruecos 2025 (Copa África 2025). Queda anulada la decisión del Comité de Apelación de la CAF y se restablece la del Comité Disciplinario de la CAF.

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»En consecuencia, se confirma el resultado registrado al término de la final de la Copa África 2025 (1-0 para Senegal).

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»Al pitar para reanudar el juego, el árbitro consideró que se cumplían las condiciones para continuar el partido: ambos equipos estaban de nuevo sobre el campo y los dos expresaron su voluntad de seguir jugando.

»A juicio del tribunal, no cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego. Por tanto, considera que dicha decisión estaba amparada por la doctrina del «terreno de juego».

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»Dado que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa África tienen como único fin determinar el resultado de un partido cuando la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspenderlo definitivamente, no son aplicables en este caso».

Marruecos protesta por una supuesta llamada telefónica previa al fallo

Sin embargo, la FRMF se niega a aceptar el fallo y alega, como motivo para recurrir, un supuesto contacto entre Ulrich Haas, miembro del tribunal del TAS, y la presidencia de la federación senegalesa dos días antes de que se dictara la resolución.

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«Tomamos nota de la decisión del TAS sobre el recurso presentado por la FSF contra la decisión del Comité de Apelación de la CAF relativa a la final de la Copa África 2025», señaló la FRMF en un comunicado. «En este contexto, la Real Federación Marroquí de Fútbol expresa su sorpresa y protesta porque no se haya tenido en cuenta su petición de establecer las consecuencias jurídicas necesarias por prácticas que podrían comprometer la integridad y credibilidad del procedimiento arbitral, especialmente lo que se ha confirmado sobre la comunicación entre el árbitro alemán Ulrich Haas (que formaba parte del tribunal del TAS) y la presidencia de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes de que se dictara la decisión.

»La FRMF también señala que la decisión no tuvo en cuenta el criterio adoptado recientemente tanto por la International Football Association Board (IFAB) como por la FIFA respecto a los jugadores que abandonan el terreno de juego sin permiso del árbitro y las consiguientes responsabilidades y sanciones disciplinarias.

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»En consecuencia, la FRMF confirma su intención de agotar todas las vías legales disponibles para recurrir la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo».

Qué viene ahora en la batalla legal por el trofeo

Lejos de poner fin al caso de la Copa África 2025, el fallo del martes ha abierto una nueva batalla fuera del campo: la FRMF se dispone a impugnar la decisión del TAS por todas las vías legales disponibles.

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Cualquier recurso se centrará en si esa supuesta comunicación previa al fallo comprometió la integridad del tribunal, así como en la intención de Marruecos de hacer valer las recientes directrices de la FIFA y la IFAB sobre los jugadores que abandonan el campo sin autorización.